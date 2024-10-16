刘 晋

冈比亚位于非洲西部，西濒大西洋，素有非洲“微笑海岸”的美誉。2016年，中冈恢复大使级外交关系，两国关系发展步入快车道，合作势头强劲稳健。

元首外交从战略高度引领中冈关系发展。2017年12月，习近平主席同对中国进行国事访问的冈比亚总统巴罗举行会谈，擘画中冈合作蓝图。2018年9月，巴罗总统率团出席中非合作论坛北京峰会。2024年9月，习近平主席会见再次率团出席中非合作论坛北京峰会的巴罗总统，两国元首宣布，将中冈关系提升为战略伙伴关系。

中冈各领域务实合作扎实推进，是发展振兴道路上的好朋友、好伙伴。基础设施建设是中冈合作的重要领域。中国援建的上河区公路桥梁项目成功打通冈比亚全国高速公路网的“最后一公里”，极大改善当地交通条件。当地居民以前需要紧急医疗救助时只能望河兴叹，如今可以快速跨河抵达医院。夜幕降临，上河区公路桥上的路灯像一串珍珠镶嵌在冈比亚河上，成为中冈友谊的象征。中国援建的国际会议中心于2020年建成并交付冈方。这座冈比亚首都新地标造型灵动，宛如“微笑海岸”上飞起的一朵浪花。作为西非地区最现代化的会展场馆之一，国际会议中心将持续助力冈比亚经济和社会发展。中国农业专家积极开展技术援助项目，培育水稻良种，帮助当地农民提高粮食产量。中方向冈比亚派遣医疗队，建立对口医院合作机制。中国企业发挥自身优势，积极服务冈比亚市场，承建5G网络、光伏发电及储能、路网电网改造等项目工程。

习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话和中冈元首会见成果，在冈比亚引起热烈反响。冈比亚各界人士高度赞赏非中携手推进现代化、共筑命运共同体的宏伟蓝图，认为习近平主席提出的重大倡议主张既立足实际契合非洲国家的发展需求，又着眼长远为全球南方现代化注入动力，为推进新时代非中合作指明了方向。冈比亚各界高度关注冈中关系提升为战略伙伴关系，认为这充分体现了中国坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等的外交政策理念。冈方应把握机遇，同中方携手实施“十大伙伴行动”，共逐现代化之梦，不断深化各领域交流合作，丰富战略伙伴关系内涵。

中国古语讲，“孤举者难起，众行者易趋”。非洲谚语说，“一只手环奏不响叮当乐曲”。展望未来，中冈双方将以两国元首达成的重要共识为指引，全面落实2024年中非合作论坛北京峰会成果，在现代化征程上携手前行，不断深化战略伙伴关系，谱写中冈友好新篇章，为共筑新时代全天候中非命运共同体贡献力量。

（作者为中国驻冈比亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)