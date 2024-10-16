杰克·佩里

中国人民拥有沉静的力量以及谦逊、勤奋的品质。多年来，我见证了中国在科技、基础设施、社会发展等各领域取得的巨大进步

我们家族与中国的渊源可以追溯到上世纪50年代。那时候，我的祖父杰克·佩里等英国企业家敏锐地看到新中国的光明前景和英中合作的巨大潜力，以无畏的勇气和魄力打破意识形态坚冰，率先开辟了英中贸易交流的通道。

小时候，我常常问母亲，父亲去哪儿了？得到的答案总是“他在中国”。父亲经常前往中国，致力于建立英中贸易伙伴关系。对我而言，中国是一个充满吸引力的地方。从父亲的讲述中，我得知中国取得显著发展成就，不断实现进步。

1992年，我第一次踏上中国土地，看到了祖父和父亲对我讲述过的北京。那次经历让我感受到责任的传承，让我学会了从不同角度看世界。在我眼中，中国人民拥有沉静的力量以及谦逊、勤奋的品质。

多年来，我见证了中国在科技、基础设施、社会发展等各领域取得的巨大进步。有一次，我乘坐高铁从北京去山东。列车以超过每小时300公里的速度飞驰，行驶平稳，充分展现了中国的技术实力。中国城市化进程及城乡基础设施互联互通取得的进步让我感到震撼。中国始终致力于让现代化成果惠及全体人民。目前，中国已经成为全球科技进步、城市发展和绿色能源发展的引领者，民众生活质量稳步提升。

中国式现代化对国际秩序变革产生了深远影响。共建“一带一路”倡议创造了广泛的国际合作机遇，推动共建国家建立长期经济伙伴关系，造福各方。中国式现代化促进世界迈向经济增长、技术创新与环境可持续性并重的未来。中国在科学技术、绿色发展和基础设施方面的大力投入为其他国家树立了榜样。

中国迈向现代化为各国特别是广大发展中国家提供了广阔机遇。中国在电动汽车、可再生能源和人工智能等领域的专业知识，为正在推进现代化的其他发展中国家带来希望。中国为各方提供了合作机遇，帮助创造就业机会、促进经济增长，并减少工业化对生态环境的负面影响。

中国式现代化的国际影响不仅限于经济领域。中国推动构建新型国际关系，致力于同各方共建一个更可持续的未来。70多年来，我们同中国伙伴的合作践行了建立持久关系和应对未来挑战的承诺。展望未来，英国48家集团俱乐部、伦敦出口公司将继续致力于促进国际合作，助力建设以贸易、创新和可持续性为基础的美好未来。

（作者为英国48家集团俱乐部主席、伦敦出口公司首席执行官）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)