本报里约热内卢10月15日电 （记者陈海琪）二十国集团（G20）智库论坛“全球治理与中巴合作”国际研讨会14日在巴西里约热内卢举行。来自中巴两国的百余名专家、学者、企业家围绕“多边主义与全球治理”“可持续发展与创新驱动”“面向未来的中巴合作”等议题展开深入研讨交流。

中方嘉宾表示，今年是中巴建交50周年，中巴关系树立了发展中大国战略互信的新典范，双方合作为新兴经济体共同发展拓展了新空间，两国携手为完善全球治理注入了新动力。G20领导人峰会将于11月在里约热内卢举行，中巴两国智库将发挥研究优势积极建言献策，共同推动G20聚焦发展合作，为实现世界经济复苏增长和全球可持续发展作出贡献。

巴西国家经济和社会发展银行行长阿洛伊齐奥·梅尔卡丹特指出，中东和欧洲战乱不断，全球贸易争端加剧，富裕国家再次对新兴国家的发展设置各种壁垒，因此加强全球南方国家合作尤为重要。此外，近十年来中国加大了对巴西可再生能源和绿色产业的投资，这种通过共同努力来应对气候变化的做法至关重要。

巴西公共服务管理和创新部部长埃丝特·德韦克强调，当今世界正面临多重挑战。“在经济、社会发展的同时兼顾保护环境，这就需要采取综合治理，让现代化生产为绿色转型铺平道路，确保在这一过程中没有人掉队。”

在开幕式上，中国社会科学院还向巴西国际关系研究中心和里约热内卢联邦大学赠送了一批中国哲学、社会科学等领域的书籍。此外，作为研讨会配套活动，还举办了“全球治理与中巴学术交流”专题图书展。

此次研讨会由中国社会科学院、巴西国际关系研究中心、巴西二十国集团智库、里约热内卢联邦大学共同主办。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 02 版）

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