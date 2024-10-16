本报记者 李晓宏 彭训文 高 乔

周埃乐（宝拉）接受本报采访。

本报记者 彭训文摄

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“太爱吃老北京火锅啦，酸梅汤和火锅绝配！”“谢谢中国同学带着我每天7点起床去跑步”“我离不开中国，这里的电商太方便了”“中国的农用机械卖到加蓬价格实惠、配套服务也好，中国人很务实”……在中国学习生活十余年的加蓬青年、四达时代集团节目主持人兼配音演员周埃乐，说起她在中国的经历，有说不完的话。

小到马路人行道上的盲道圆点提示砖，大到中国便捷的电商网络和跨境电商产业，从美妆护肤经验到独立自主的生活观，在周埃乐的眼中，在中国的经历拓展了她的视野，给她许多思想启迪，帮助她不断成长。在接受本报记者专访中，这个非洲女孩热情、直率地讲述了她眼中可亲可爱、充满活力的中国。

“中国朋友给人感觉特别温暖”

“我那时是班里的大明星！”说起刚到中国的故事，周埃乐打开了话匣子。“本科班里有70多个学生，只有我一个外国人。大家都带着我学习。”

2008年9月，周埃乐从加蓬来到中国学习中文，一年后，她通过中文水平测试，入读北京科技大学，并在学校度过了7年本科、硕士学习时光。

“我的中文大名叫周埃乐，这是我刚到中国学习中文时，我第一个中文老师根据我加蓬名字的音译取的。宝拉是我的中文小名，也是我加蓬名字中一部分的音译。”宝拉回忆，从零基础学中文，到能流利地用中文表达，她用了4年。在北京科技大学沉浸式的学习环境、身边老师同学的热情帮助，让她快速又快乐地融入中国，也因此爱上中国。

“环境特别重要。”宝拉回忆，“大学期间，我的同学带我一起7点起床出门跑步，吃完早餐然后去上课。周末，他们约我一起去图书馆自习，告诉我，平时多看书，知识才能巩固，考试前就不会太紧张。和中国同学在一起，我养成了很多至今受益的好习惯。我记得我和同学一起去王府井图书大厦，有一层有试用点读机的柜台，我就在那拿着点读机扫描中文图书，逐字逐句地学中文，太有意思了。”

入学时，班主任特意给宝拉一张全班同学联系方式的卡片，告诉她遇到任何困难都能随时联系老师同学；上课时，许多老师特意嘱咐宝拉，如果讲课进度太快，知识点不好理解，可以随时到办公室找他们“开小灶”；逢年过节，宝拉的同学争相邀请她到自己家做客，带宝拉“打卡”不同城市……“大家都非常热心地帮助我，中国朋友给人感觉特别温暖。”宝拉说，“到现在，我和很多同学还是非常好的朋友。”

来到中国的十多年里，宝拉从一名从非洲来华的留学生变成一名闻名非洲的主持人兼配音演员。这并不在宝拉来华的最初规划中，却是宝拉非常满意的职业选择。

“最开始决定来中国学习，是因为我父亲觉得中非合作很紧密，学习中文、了解中国可能成为一项重要的职业技能，他希望我回加蓬发展。毕业后，我自己决定留在中国，在四达时代做主持人和配音演员，我觉得非常有意义。”她说。

“在非洲，我们日常最容易接触到和中国相关的东西是香港电影。在来中国之前，我以为所有中国人都会武术，会飞檐走壁。”宝拉笑着说，“来到中国之后我才知道，原来中国发展得这么现代化，有这么多新鲜有趣的事情。我想让更多非洲朋友看到当下的中国，最新、最真实的中国。”

“最大变化是思想上的变化”

如今，宝拉仍然保持着7点起床的习惯。每天健身后，她会漂漂亮亮地来到公司，8点半开始一天的工作：录制节目，外出拍摄，写稿剪辑……最近，宝拉的工作时刻表安排得满满当当。

“在这里我可以向非洲同胞介绍中国真实发生的故事，这是非常难得的机会。”宝拉说，她主持介绍北京新鲜城市发展动态的专题片《最北京》、新闻类节目《中非直通车》、影视剧推荐类节目《OH！DRAMA！》和法语美妆节目《S-Belle》、英语美妆节目《Golden Venus》等。在节目中，她不仅向非洲观众分享美妆、音乐和影视剧潮流等轻松愉快的娱乐内容，也向他们介绍中国发展、中非合作的最新动态。她既是节目主持人，又是记者、配音演员，也参与许多与其他媒体合作的中非合作相关报道、视频录制工作。

宝拉介绍，她和四达时代结缘已久：大学读书时，她曾经参访过四达时代，四达时代的营业内容让她既惊讶又欣喜，此后她来到四达时代实习，参与译配工作。毕业后，对四达时代传媒工作念念不忘的她，应聘成为四达时代的正式员工。

创立于1988年的四达时代集团，自2002年开始深耕于非洲广播电视数字化领域。目前，四达时代已在非洲30多个国家开展数字电视和互联网视频运营，拥有包括自办频道在内的830多个电视频道，累计发展付费数字电视用户1700万，移动视频用户5000万。将中国电视剧翻译成英语、法语、葡萄牙语、斯瓦希里语、豪萨语、祖鲁语和约鲁巴语等20个语种并在非洲播出，是四达时代的一项主要业务。在四达时代，和宝拉一起从事配音工作的非洲配音演员还有数十名。

“四达时代有这么多好节目，可以让非洲人都看到，这太特别了。”宝拉说，“在这里，我能告诉非洲同胞，中国不仅有熊猫、功夫、长城这些耳熟能详的东西，还有现代化的城市建设、多样化的文化传承和保护、超级方便的电子支付和电商平台。”

随着中国援非的“万村通”卫星数字电视项目的实施，四达时代集团作为实施方承建该项目，为非洲23个国家的10112个村落接入卫星数字电视信号，截至2024年8月底，“万村通”完成了20个国家9512个村落项目建设，受益人口超过千万人。越来越多非洲当地人足不出户便能看到外面的世界，看到中国优秀的影视作品。

“我父亲最开始总希望我回加蓬工作，现在，我在四达时代的工作，让很多非洲人都认识了我，也有很多非洲观众通过我了解了可亲可爱的中国，我的家人逐渐接受和认可了我的选择，他们为我感到骄傲。”宝拉笑得很开心。

“投身中非合作大潮是我的心愿”

在中国拍摄与盲人出行生活相关的微电影；在北京吃火锅，喝酸梅汤，体验胡同生活；在电商平台网购衣服、美妆产品，享受快递“半日达”的便捷购物服务……宝拉说，在中国，她最重要的改变是：她变得思想更开放了，也更专业、更独立了。

“在大学，我学习物流管理专业，这段学习经历提高了我的综合能力。我意识到，我不仅可以做专业对口的工作，也可以探索我喜欢的职业，比如主持人。我现在可以独立生活，专业地处理工作相关的事情，我还想通过不断读书学习提高我的能力和见识，探索更多促进中非合作的新工作。”宝拉说。

在与宝拉的聊天中，加蓬、非洲、中国是被反复提及的关键词。在四达时代的工作、在中国生活十多年的经历、在加蓬的亲友反馈和见闻，给了她观察中非关系的独特视角，也让她对非洲发展、中非合作有了新的思考。

吃北京老火锅的时候，她发现北京市民都爱吃涮羊肉，还要配上传统酸梅汤。“中国人把传统的饮食文化保留下来，这还受到年轻人的喜欢。在加蓬，我们也有很多传统美食，应该传承下来，年轻人不仅可以吃比萨喝可乐，也可以传承和发扬传统美味，一起保护优秀传统文化。”宝拉说。

最近，宝拉还在思考非洲发展跨境电商的可能性。“我太喜欢淘宝了，我离不开中国便捷的电商和物流。真希望非洲也能有这样的电商产业。”宝拉说，中国与非洲国家有许多共建“一带一路”合作项目，未来的电商合作充满机遇。

在加蓬，中企承建的加蓬让蒂尔港—翁布埃沿海路结束了让蒂尔港只能靠海运和空运对外联系的历史；装机容量16万千瓦的大布巴哈水电站竣工投产近10年来，为加蓬经济发展和工业化进程提供了源源不断的电力；中国连续多年保持加蓬最大出口市场地位……如今，中国与加蓬在基础设施、农业、卫生健康、数字经济等领域合作不断深化，助力了加蓬经济多元化转型。“中国人非常务实，中国政府讲求实事求是、从实际出发解决实际问题。这些发展经验对加蓬和许多其他非洲国家都适用。”宝拉说。

“现在，加蓬有许多中国公司，我的很多加蓬朋友在中国企业工作，他们在工作中学会了更专业的技能，也学习着中国企业及时、高效的管理和生产模式。这对加蓬来说非常重要。”宝拉说，“我期待着未来加蓬和中国的合作更加紧密。无论之后从事什么具体工作，投身中非合作大潮是我的心愿。”

（刘耀阳对本文亦有贡献）

(责编：袁勃、赵欣悦)