在肯尼亚，无论是繁华都市的高档酒店，还是偏远街巷的路边小摊，移动支付系统M-Pesa的绿色标志几乎随处可见。在度假胜地和旅游景区，移动支付更是成为主流。

在非洲，移动支付的快速发展和普及程度令人刮目相看，人们出门只需携带一部手机，钱包已不再是必需品。

移动支付在非洲大陆逐渐成为一种潮流。德国Statista数据平台的数据显示，2023年，有17%的非洲消费者每天都会使用移动支付服务，而每周至少使用一次的消费者占比更是接近一半。数据表明，移动支付受到非洲消费者的欢迎和喜爱。

更便捷：移动支付迅速崛起

作为互联网经济重要组成部分，移动支付潜力不可估量。国际支付平台dLocal数据显示，截至2023年底，全球注册移动支付账户数已超过17.5亿，撒哈拉以南非洲有超过156家移动支付公司。

非洲移动支付快速发展，得益于多重因素的共同作用。智能手机的普及为移动支付提供了坚实的基础，而非洲相对薄弱的银行基础设施则令移动支付成为更实用和高效的支付方式。此外，移动互联网的普及率不断提高，为移动支付用户的增长提供了有力支撑。

对许多非洲人而言，拥有一部手机比拥有一个银行账户更容易。因此，移动支付迅速在非洲市场走俏。用户只需将资金存入与手机号关联的账户，即可轻松进行转账和收款。这种支付方式不仅方便快捷，而且成本低廉，特别是在跨境汇款方面，使用移动支付汇款200美元的平均费率仅为2.77%，远低于传统支付方式的6.09%。

更普及：移动支付比例亮眼

全球移动通信系统协会信息组织发布的2024年相关行业报告显示，2023年非洲的电子货币用户注册账户数达8.56亿，占全球注册账户的49%，新增账户更是占到全球总增长的70%以上。

肯尼亚的M-Pesa无疑是非洲电子支付领域的佼佼者。作为非洲最大的移动支付平台之一，M-Pesa在肯尼亚的成功不仅使该国成为非洲大陆电子支付领域的领导者，更为非洲的数字化转型树立典范。据肯尼亚通信局数据，截至2024年3月，M-Pesa在肯尼亚的市场份额已达94.9%，用户数突破3870万，占肯尼亚总人口的75%。

M-Pesa在斯瓦希里语中意为“移动货币”，是肯尼亚电信运营商萨法利通信公司2007年正式推出的移动支付系统，被称为肯尼亚“支付宝”。自2012年开始，中国华为技术有限公司与M-Pesa展开合作，为其提供技术解决方案，帮助系统升级换代，将更多新产品、新服务带给非洲，助其成为非洲电子支付领域的领头羊。

尼日利亚是非洲人口最多的国家，其移动支付市场同样繁荣。据当地媒体报道，2020年尼日利亚近八成的实时支付交易通过移动支付完成。在南非，SnapScan和Zapper等移动支付平台的标志几乎随处可见。

更广阔：中非合作未来可期

中非合作在非洲电子支付领域取得丰硕成果。中国企业在非洲移动支付市场上发挥了重要作用，推动非洲电子支付的普及与发展。

由中国资本投资的初创移动支付公司PalmPay在尼日利亚和加纳等非洲国家取得了显著成果。过去一年里，PalmPay的活跃用户数增长五倍，达到2500万。公司计划将业务拓展至肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚等非洲国家。

PalmPay总经理希卡·恩沃苏告诉媒体，公司“正在创建一个超级应用”，通过这个超级应用，尼日利亚人可以管理他们大约80%的财务生活。随着新功能的推出，这一比例有望进一步提升。

PalmPay不仅提供了便捷的支付方式，还打造了一个集多种服务于一体的平台。用户可以通过该应用支付电费、充值手机话费、购买各种产品和服务、进行银行转账、借款和收款等。

业内人士认为，中非在非洲电子支付领域的成功合作不仅得益于双方优势的互补性和互利性，更在于他们对非洲数字化发展的共同愿景和坚定信念。非洲的电子支付市场前景广阔，具有巨大增长潜力，在全球处于领先地位。未来，非洲电子支付将继续呈现快速扩张态势，为非洲大陆经济发展注入新的活力。

（据新华社电 记者许嘉桐、杨骏）

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