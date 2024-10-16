本报记者 林子涵

2月11日，以“繁花”为主题、芍药作为创作灵感的中国品牌亮相2024秋冬纽约时装周，传递出东方传统美学的风雅韵味。近年来，包括玖姿在内的诸多中国品牌在纽约时装周成功“出海”，向世界展现出中国独有的审美情趣和传统工艺。

图①②③为模特展示玖姿品牌时装。

图④为谢幕模特、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的母亲梅耶·马斯克（左）和中国设计师王陶（右）在玖姿品牌时装秀后向观众致意。

新华社记者 李 睿摄

不久前，华人设计师王陶带着“新中式”设计登上2025春夏纽约时装周。以芍药作为设计元素的新国潮女装在时装周中收获众多关注。

2014年以来，王陶设计的女装多次亮相纽约时装周。经过在日本、英国、法国等多国时尚界的历练、打拼，王陶与她的作品已走入主流时尚圈，成为国际T台的常客。

带中国芍药登上纽约时装周

嫩桃粉、山岚绿、碧落蓝、鸭卵青等明媚色彩轮番登台；印花、绣花、珠绣、立体贴花等不同工艺异彩纷呈。不久前，纽约时装周的一场大秀，演绎了中国芍药的千姿百态。

这是华人设计师王陶任创意总监的中国时装品牌玖姿二度亮相纽约时装周。从上一季的主题“繁花”，到这一季的主题“盛开”，王陶用独特的工艺与手法，在国际舞台展示了“新中式”的魅力。

“芍药素有‘花仙’‘花相’的美誉，蕴含着独特的中国审美意韵。同时，芍药品种繁多，形态各异。以花的不同形象融入设计，可以象征女性不同时期、不同风格的美丽。”王陶说。

从华东师范大学历史专业毕业后，出于对时尚的热爱，王陶进入日本知名时装设计学院Mode学园学习服装创意设计，毕业后，成为日本设计师小筱顺子的助理设计师。在日本，她积累了丰富的职业装打版和剪裁经验。作为小莜顺子的中国市场代表，她常常回国交流并参加巴黎、纽约时装周。

30岁时，王陶来到欧洲发展，连续4年担任英国时尚品牌RBL的首席设计师。2020年，王陶受邀担任法国百年时尚品牌查尔斯·卓丹的创意总监。2023年3月起，她担任中国安正时尚集团股份有限公司旗下品牌玖姿的创意总监。

王陶介绍，此次她带来的“新中式”服饰，在色彩运用、面料再造、定型廓形、立体刺绣等方面采取了创新设计，从含苞怒放到完全盛开的花型图案，到新型面料和工艺手法的运用，“新中式”元素贯穿始终。她与江苏非遗压褶技艺传承企业共同开发的新模具，也使服装呈现兼具有型和飘逸的独特风格。

“中国文化中有许多美好的元素，这是设计师的灵感源泉。”王陶说，“作为一名华人设计师，我希望通过作品展示中国文化元素。在国际T台展现‘中国设计’的魅力。”

用中式美学演绎职业女装

2014年，王陶将展示个人设计风格的舞台搬到纽约，创立个人同名品牌“TAORAY WANG”。她的目标，是为职业女性设计兼具力量与美感的服装。

在王陶看来，职业女性工作繁忙，“一人一版，量身定制”的高级定制显然耗资费时。王陶于是开创了“小高定”服务，客户可以从TAORAY WANG秀场选出喜欢的礼服款式，根据个人喜好调整、修改服装的颜色、面料、尺寸等，节省时间又降低了成本。推出后备受职场女性欢迎，华尔街的不少客户找上门来，来自美国及中国的订单也纷至沓来。

多年来，王陶逐渐在时尚界站稳脚跟，个人品牌影响力不断提高，喜爱她设计的美国粉丝也日渐增多。王陶成为入选纽约时装周美国时装设计师协会名单的中国设计师。

在多届秋季纽约时装周上，王陶举办个人专场秀，发布日装、度假、礼服等多个系列的新品，通过明亮的色彩搭配、丰富的面料选择及设计感十足的廓型诠释流行趋势。

王陶说，她希望通过设计，展现当代职业女性优雅、知性、灵动的气质。同时，她希望借纽约时装周的机会，把中式美学以及中国职业女装的知性格调介绍给国际时装界。

2019年2月，纽约时装周主场秀举办地——“曼哈顿的春天”工作室外人头攒动，参加王陶个人品牌最新一季时装发布会的观众排起长龙，她们当中既有企业高管、华尔街“金领”，也有时尚杂志编辑与美国电视台主播。

“很高兴看到华人设计师的作品，具有全球视野的设计尤其让人印象深刻。”美国纽约帕森斯设计学院前院长迪安·西蒙·柯林斯在王陶的服装发布会上表示。

让更多国际朋友喜爱“新中式”

担任玖姿创意总监后，如何以“新中式”、新国潮，展现职业女性的成就与自信，成为王陶的思考方向。

在今年2月举行的2024秋冬纽约时装周上，王陶首次以中国芍药为元素推出女装，玖姿也成为该届纽约时装周官方日程中唯一的中国时尚品牌。当天的秀场，座无虚席，400名中外观众见证了一朵朵“芍药”在纽约T台的绽放。

作为“繁花”大秀的谢幕模特，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的母亲梅耶·马斯克当天身穿王陶的设计走上T台。梅耶表示，自己曾多次与中国设计师合作，中式审美一直为她所喜爱。“中式设计浪漫时尚，富有创意，与众不同。”她说。

王陶介绍，除芍药这一设计元素，此次的作品还从宋代美学中汲取了灵感。服饰以芍药的墨绿、藕粉，搭配中国传统画色赭石、胭脂、花青等，展现出雅致与诗意。从色彩、裁剪，到图案和工艺细节等方面凸显中式创意。

“时尚语言可以跨越国家、种族、年龄、性别，将热爱生活、热爱美的人们汇聚到一起。这是我在时尚行业从业多年的体验。”王陶说，“愿不久的将来，中国时尚越来越成为世界时尚重要组成。”

王陶认为，“新中式”不只是复刻，而应该与现代生活结合、与其他文化相交融。“作为时装设计师，我们需要研究工艺、研究版型、研究消费心理，推动‘新中式’的创新。希望‘新中式’继续在海外舞台亮相，让更多国际朋友因喜爱而穿上‘新中式’服装。”王陶说。

(责编：袁勃、赵欣悦)