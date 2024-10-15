10月15日，行人走过日本东京的一处众议院议员选举公示板。新华社记者 张笑宇 摄

新华社东京10月15日电（记者郭丹 胡晓格）日本政府15日发布第50届众议院选举公示，正式打响众议院选战。“抑制高物价的经济政策”“政治黑金治理”成为选战焦点议题。

本届选举中，来自日本朝野9党的1300余名候选人将争夺众议院465个议席。日本众议院选举实行小选区和比例代表并行制。小选区选举中，选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表由选民对各政党投票，各党按得票比例分配议席。此次日本全国共设289个小选区和11个比例代表选区。

10月15日，一位行人在观看日本东京的一处众议院议员选举公示板。新华社记者 张笑宇 摄

受“政治黑金”丑闻影响，自民党支持率持续低迷。新任首相、该党总裁石破茂说，自民党本次选举最大目标是努力恢复民众信赖。联合执政的公明党打出口号，希望立即废除政治活动经费，实施改革。最大在野党立宪民主党党首、前首相野田佳彦表示，将努力实现政权更迭并使立宪民主党成为众议院第一大党。

10月15日，行人走过日本东京的一处众议院议员选举公示板。新华社记者 张笑宇 摄

日本国会众议院选举每4年举行一次，本届众议院议员的任期原本应于2025年10月届满。本月1日，石破茂当选日本新首相，9日宣布解散众议院，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。随后日本政府决定，本月15日发布新一届众议院选举公示，27日举行众议院选举投票。

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