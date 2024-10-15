新华网迪拜10月15日电（记者段敏夫 温新年）中国驻迪拜总领事馆14日举行迪拜中国签证申请服务中心新址开业仪式。中国驻迪拜总领事欧渤芊、威孚仕公司中东区首席负责人莫纳兹·比尔莫利亚及领区中资企业机构代表、中阿旅行社代表近百人出席仪式。

欧渤芊在致辞中说，近期，“中国游”急速升温，越来越多的外国朋友希望认识中国、了解中国，愿意前往中国工作、学习、旅游、生活。在中国持续扩大高水平对外开放的背景下，总领馆接收到的签证申请数量持续攀升，显示了中国的吸引力和开放姿态。

欧渤芊指出，总领馆将践行“外交为民”理念，持续关心和支持签证中心工作，愿同有关各方一道为外国友人开启“说走就走、全程无忧”的中国行提供全方位服务保障。

莫纳兹·比尔莫利亚对迪拜中国签证申请服务中心新址开业表示祝贺，并表示愿以签证中心新址开业为契机，进一步深化与有关各方的合作，提供更加优质便捷的签证服务。

中国驻迪拜总领事馆领区包括迪拜酋长国、沙迦酋长国、阿治曼酋长国、乌姆盖万酋长国、哈伊马角酋长国和富查伊拉酋长国。迪拜中国签证申请服务中心负责协助受理赴华签证申请及领事认证申请，并协助办理远程视频公证。

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