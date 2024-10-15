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勇于突破、精彩纷呈——第二届南中经贸协会国庆运动会成功举办

2024年10月15日15:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡10月14日电 （张茜）金秋的祖国果实飘香，初春的南非蓝楹花开。为庆祝新中国成立75周年，展现在南中资企业全体员工积极饱满的工作热情，第二届南中经贸协会国庆运动会于10月12日至13日在南非约翰内斯堡市金山大学体育场成功举办，百余家在南中资企业的400名员工及家属代表分别参加了足球、篮球、羽毛球、乒乓球、接力、长跑、拔河和棋牌等8个比赛项目，向祖国献上来自非洲最南端的祝福。

嘉宾及中资企业员工和家属代表合影。人民网 刘畅摄

嘉宾及中资企业员工和家属代表合影。人民网 刘畅摄

12日上午，运动会开幕式在威风锣鼓和嘹亮的国歌声中拉开序幕。中国驻南非大使吴鹏、使馆参赞邱忠义以及南中经贸协会会长张朝阳、常务副会长张广珠等出席开幕式，并检阅裁判员和运动员方阵入场。

中国驻南非大使馆吴鹏大使发言致辞。 人民网 刘畅摄

中国驻南非大使吴鹏致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏在致辞中祝贺协会举办第二届国庆运动会，并祝愿参赛选手奋力拼搏、展现风采、享受比赛。他希望广大在南中资企业继续携手努力、共筑平安，把运动会越办越好，邀请更多的本地员工积极参与。

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳发表致辞。 人民网 刘畅摄

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳致辞。人民网 刘畅摄

张朝阳在致辞中表示，协会将以国庆运动会为契机，进一步促进在南中资企业沟通交流，凝心聚力为促进中南经贸务实合作作出贡献。

南中经贸协会监事长潘勇发言。 人民网 刘畅摄

南中经贸协会监事长潘勇发言。人民网 刘畅摄

运动员代表柳工南非员工陈婉雯宣誓。 人民网 刘畅 摄

运动员代表柳工南非员工陈婉雯宣誓。人民网 刘畅摄

裁判长潘勇和运动员代表柳工南非员工陈婉雯分别进行宣誓后，南非本地艺术团给观众带来了活力四射的舞蹈表演，开幕式在何宛家等合唱的《我和我的祖国》中落下帷幕。

开幕式由协会文体部负责单位瑞雅工业承办，文体部长朱毅和联通南非公司王楠共同主持，给每一位参加开幕式的运动员和观众留下了精彩的回忆。

在各个赛事组织方的精心筹备下，为期两天的比赛紧凑有序，精彩纷呈。中资企业的选手们有的代表所属企业，有的代表所属行业，既比拼了运动竞技水平，又增进了相互间的了解和友谊。

13日协会举办运动会闭幕和颁奖仪式，中国驻约翰内斯堡代总领事周育江、总领馆主任王聿书等出席闭幕式并致辞。

中国驻约翰内斯堡代总领事周育江在闭幕式上致辞。 人民网 张茜摄

中国驻约翰内斯堡代总领事周育江在闭幕式上致辞。人民网 张茜摄

(责编：于洋、杨牧)

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