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意大利徒步旅行家维娜：深切感受到新疆的开放与热情

2024年10月15日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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75岁的意大利徒步旅行家维娜·卡玛洛塔正在沿着马可·波罗的足迹重走丝绸之路。2022年4月，她从威尼斯出发，徒步穿越了十多个国家，并于今年8月抵达中国新疆。

喀什是维娜徒步中国的第一站，在接受人民网专访时，她说：“我感到非常幸运，新疆人民以极大的热情迎接了我。在得知我的故事后，他们为我提供了许多帮助。”维娜还提到，当地人为她庆祝了75岁生日。在充满当地特色的活动和丰富的美食中，她感受到了这片土地的开放与热情。

《马可·波罗游记》中有很多对于新疆的描写。维娜表示，在徒步过程中，她尝试将这些记述和她的所见进行对照。她说：“我一直想寻找马可·波罗描述的新疆巴扎。因为贸易是丝绸之路极为重要的一部分，不同国家和地区之间的商贸往来在这里得到了生动的体现。” 在这里，维娜不仅看到了丝绸之路昔日繁荣的影子，更感受到当代商贸文化的蓬勃生机。

从新疆出发，维娜计划继续徒步前往中国的更多城市。新疆的旅程让维娜对接下来的徒步充满期待，她希望通过自己的视角，将这段独特的经历分享给全世界。

(责编：于洋、杨牧)

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