新华社北京10月15日电 韩国一家民意调查机构14日发布的民调结果显示，总统尹锡悦的支持率降至25.8%，不支持率升至71.3%。不支持率创下尹锡悦2022年就任总统以来新高。

韩国民调机构“真实计量器”7日至11日对2009名韩国成年人展开民意调查。结果显示，尹锡悦所获支持率为25.8%，较上周下降2.1个百分点，与两周前持平；不支持率为71.3%，较上周增加3.2个百分点。

从受访者年龄来看，尹锡悦在几乎全部年龄段人群中的支持率均有所下滑。其中，70岁以上受访者对他的支持率降幅最大，减少6.2个百分点；从受访者所在地区来看，尹锡悦在首尔、釜山、大田等主要城市和周边地区的支持率均有所下降。

“真实计量器”还于本月10日至11日实施政党支持率调查。结果显示，韩国执政党国民力量党支持率为30.8%，较上周下降1.9个百分点；最大在野党共同民主党支持率为43.9%，较上周增加1.5个百分点。在4月国会选举中异军突起的祖国革新党所获支持率为9.3%。

尹锡悦2022年5月就任韩国总统，其支持率同年7月首次跌破40%。近期，其支持率徘徊在30%以下的低位。（胡浩东）

(责编：崔越、张悦)