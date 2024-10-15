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世卫组织批准一款猴痘疫苗用于青少年

2024年10月15日13:13 | 来源：新华网
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新华社北京10月15日电 世界卫生组织14日说，已批准总部位于丹麦的巴伐利亚北欧公司所产猴痘疫苗用于12岁至17岁青少年，这一群体被视为猴痘易感人群。

世卫组织当天发表声明说，已于本月8日通过对这款猴痘疫苗用于青少年的预审。上月中旬，这款疫苗已获准用于18岁以上人群。

据路透社报道，巴伐利亚北欧公司还准备开展一项临床试验，以评估这款猴痘疫苗用于2至12岁儿童的安全性，进而可能扩大适用人群范围。

世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至一些从未报告过猴痘病例的国家。8月26日，世卫组织启动一项针对猴痘疫情的全球战略防范和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力遏制疫情蔓延。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。按路透社说法，儿童、青少年和免疫系统较弱者属于猴痘易感人群。（张旌）

(责编：崔越、张悦)

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