新华社华盛顿10月14日电（记者邓仙来）美国《华盛顿邮报》14日援引消息人士的话报道说，以色列总理内塔尼亚胡已告知美国总统拜登，以色列在对伊朗实施报复性打击过程中不会打击其核设施和石油生产设施。

《华盛顿邮报》以一名美国官员和一名熟悉情况的匿名官员为消息源报道说，内塔尼亚胡9日和拜登通电话时表示，以色列将打击伊朗的军事基础设施而非核设施或产油设施，以报复伊朗10月1日用弹道导弹袭击以色列。

熟悉情况的匿名官员还透露，以色列将在11月5日美国总统选举投票日之前对伊朗采取一系列报复行动，行动的具体时间尚未确定，但将避免给外界造成以色列“政治干预美国选举”的印象。该官员说，以方如果迟迟不采取行动，将被伊朗解读为“软弱”。

报道同时引述以色列总理办公室的一份声明说，以方在如何报复伊朗的问题上将听取美国意见，但最终会根据本国利益作出决定。

伊朗本月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以回应以色列此前一系列袭击和暗杀行动。美国官方近日屡次表示，美以双方正就以方报复伊朗的行动计划保持沟通。本月初，美国方面表示反对以方打击伊朗核设施，同时暗示不支持以方打击伊朗产油设施。

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