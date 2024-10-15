人民网里约热内卢10月14日电 （记者陈海琪）当地时间10月14日，由福建省台办副主任翁云萍率领的福建省台办代表团到访巴西里约热内卢，并与巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）举行座谈会。巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

福建省台办副主任翁云萍在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

翁云萍表示，福建省积极推动两岸融合，坚持“以通促融、以惠促融、以情促融”，通过社会、经济、情感、文化以及青年交流等多种方式，促进两岸民心相通。她强调，未来福建省台办将继续在对台工作中发挥前沿作用，努力促进两岸的和平统一。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春表示，巴西和统会顺应历史潮流，始终坚持一个中国原则和“九二共识”，团结旅居巴西的华侨华人以及台湾同胞，分享发展机遇。未来巴西和统会将继续加强与福建省各部门的联系，促进两岸融合，推动统一进程，维护两岸和平与发展。

座谈会上，福州市台办主任邓达木介绍了福州市为台胞提供的优待政策。人民网记者 陈海琪摄

座谈会上，福州市台办主任邓达木介绍了福州市为台胞提供的优待政策。他表示，希望通过政策支持，帮助更多的台湾企业在福州落地，更多的台湾同胞在福州找到工作机会。

巴西和统会名誉会长陈碧云在座谈会上表示，解决台湾问题，实现祖国完全统一是中华儿女的共同心愿。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会名誉会长陈碧云在座谈会上表示，解决台湾问题，实现祖国完全统一是中华儿女的共同心愿。“和平统一，一国两制”方针是实现祖国统一的最佳方式。两岸同胞共同努力，定能完成祖国的和平统一，进而实现中华民族的伟大复兴。

福建省台办交流处处长饶晋鹏，巴西和统会永久荣誉会长尹楚平、第一常务副会长王申晓等侨领以及多名台胞代表参加座谈会。座谈会由巴西和统会执行会长林海平主持。

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