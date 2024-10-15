人民网里约热内卢10月14日电 （记者陈海琪）当地时间10月11日，在巴西儿童节即将到来之际，巴西中国浙江商会（以下简称“浙江商会”）在里约热内卢市阿尔维斯上将海军陆战队培训中心举办儿童节慈善捐赠活动。里约热内卢州议会副议长蒂娅·茹、海军上校拉尔特·费尔南德斯、海军中校罗查·利马、浙江商会会长郑侠茂等中巴各界友好人士共同参加了此次活动。

此次活动，浙江商会向巴西贫困社区儿童共计捐赠了200份基础食品篮子、200只足球、200只塑料皮球和200个泡泡棒玩具。活动现场，孩子们收到了礼物后，脸上洋溢着幸福的笑容。一位名叫以西结的少年用练习了整晚的中文向浙江商会表达了感激之情。

蒂娅·茹在捐赠现场对浙江商会的善举表达了衷心感谢。她表示，多年来，浙江商会积极投身慈善事业，回馈当地社会，建立了良好的社会形象。中国朋友的捐赠义举体现了巴中两国人民之间的深厚友谊。

郑侠茂向参加活动的儿童致以节日慰问和祝福。他表示，里约侨胞一直积极发扬中华民族勤劳勇敢、乐善好施的传统美德，主动融入当地社会，助力巴西民众建设美好家园。今后，浙江商会将继续举办类似的慈善活动，为中巴民间友好作出更多贡献。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂向巴西贫困社区儿童及家庭捐赠基础食品篮子和足球。人民网记者 陈海琪摄

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