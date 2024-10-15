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新任驻印尼大使王鲁彤抵达印尼履新

2024年10月15日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达10月14日电 （记者曹师韵、李培松）10月12日晚，中华人民共和国新任驻印度尼西亚共和国特命全权大使王鲁彤抵达印尼履新，并在机场发表书面讲话。

王鲁彤表示，很荣幸受习近平主席委派，出任中华人民共和国驻印度尼西亚共和国第十四任大使。印尼是美丽的“千岛之国”，是东盟重要成员和万隆精神发源地。中国和印尼是友好邻邦和全面战略伙伴。在两国元首的战略引领下，中印尼关系始终高位运行。中印尼命运共同体建设进入“实景图”的新阶段，两国政治互信不断深化，务实合作硕果累累，人文交流日趋活跃。两国同为发展中大国和新兴市场国家，在国际地区事务中立场相似，密切合作，为世界注入了稳定性和正能量。中国将继续同印尼在实现各自现代化和民族复兴的道路上相互支持、携手同行，以共建中印尼命运共同体引领双边关系长期稳定发展。

王鲁彤表示，明年是中印尼建交75周年，也是亚非会议召开70周年。在世界百年变局加速演变的背景下，中印尼继续携手加强合作，不仅符合两国和两国人民的共同利益，也将为世界和平稳定、发展繁荣作出新的贡献。值此重要时刻，我有幸出任中国驻印尼大使，深感使命光荣，责任重大。我将牢记嘱托、恪尽职守、担当笃行，当好两国友谊的赓续者、两国合作的促进者和两国人民共同利益的守护者，努力谱写中印尼全面战略伙伴关系新篇章。

王鲁彤抵达雅加达时，中国驻印尼使馆周侃公使及使馆主要外交官、中国驻东盟使团临时代办傅峰山、印尼外交部礼宾司副司长穆尔迪等到机场迎接。

(责编：于洋、杨牧)

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