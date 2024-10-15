10月14日下午，高质量共建“一带一路”研讨会在陕西西安举行，多国智库学者就如何在当前形势下加强政策沟通，深化国际合作，推进高质量共建“一带一路”建言献策。

11年来，共建“一带一路”倡议发展为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。与会嘉宾认为，当前世界格局正处在深刻变革之中，“一带一路”倡议有助于激活共建国家经济发展潜能，培育合作新增长点，推动构建开放型世界经济。

高质量共建“一带一路”研讨会现场。新华社记者 邹竞一 摄

美国千年计划智库南亚前瞻网络高级研究员兼执行董事阿桑加·阿贝亚古纳塞克拉长期致力于研究共建“一带一路”倡议对斯里兰卡和周边国家带来的影响。他表示，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动为斯里兰卡提供了有效借鉴，期待共建国家继续致力于以人为本的现代化建设，在贸易合作、人文交流、创新改革等方面取得新成果。

当前，中国积极培育发展新质生产力，助力“一带一路”共建国家推动现代化进程，“绿色”“数字”成为共建国家创新发展的关键词。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，中国不仅帮助共建国家加强“硬联通”，推动全球移动网络快速升级，也与共建国家在人工智能、大数据、云计算等领域加强合作，共同构建互信共治的全球数字治理体系。“同时，中国的影视、游戏、音乐、文学正在传递到世界各国，开辟文化交流新途径。”许庆琦说。

西安市发展和改革委员会副主任王凯表示，作为古丝绸之路的东方起点，西安紧抓跨境电商、海外仓等国际贸易新业态发展契机，积极推广“中欧班列+跨境电商”联动发展新模式，数字丝绸之路正在为“一带一路”倡议拓展发展空间。

“历史文明传承与互鉴是永恒的话题。”乌兹别克斯坦科学院当代史中心主任米尔佐希德·拉西莫夫说。与会嘉宾表示，共建“一带一路”国家拥有多元文化背景与社会资源，期待未来深入进行民间交往，取长补短，让人类文明更加丰富多彩。

本次研讨会为“一带一路”国际智库合作论坛暨第二届丝绸之路（西安）国际传播大会的系列活动之一。（记者张思洁、蔺娟）

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