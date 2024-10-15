新华社洛杉矶10月14日电（记者谭晶晶）美国航天局“欧罗巴快帆船”号探测器14日发射升空，启程前往木星，将探索木星卫星木卫二表面下是否有适宜生命存在的条件。

美国东部时间14日12时06分（北京时间15日0时06分），“欧罗巴快帆船”搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰重型”运载火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，展开探索之旅。

据美国航天局介绍，“欧罗巴快帆船”是首个对木卫二进行详细研究的探测器，也是迄今美国为行星探索任务研发的最大航天器。“欧罗巴快帆船”将飞行约29亿公里，预计于2030年4月到达木卫二。它将绕木星运行，并对木卫二进行近50次近距离飞掠。

“欧罗巴快帆船”的主要科学目标是研究木卫二的冰壳及冰面下海洋的状况，以及木卫二的组成成分及地质状况，以帮助科学家更好地探索地球之外适合生命存在的天体。

木卫二，又称欧罗巴，由意大利科学家伽利略于1610年发现，其体积与月球相仿，表面覆盖着一层厚厚的冰，其冰面下可能有一个巨大的海洋存在。据美国航天局介绍，这里被认为是太阳系内在地球之外寻找生命存在条件的“最佳地点”。

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