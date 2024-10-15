新华社意大利米兰10月14日电（记者任耀庭）第75届国际宇航大会14日在意大利米兰会议中心开幕。大会以“负责任的太空可持续发展”为主题，聚焦如何在全球范围内推动航天技术可持续发展，确保未来的太空探索和开发能够平衡科学进步与环境保护。

来自全球超过1万名航天专家、学者、企业家以及航天从业人员注册参加。意大利总统马塔雷拉出席大会开幕式。

国际宇航联合会主席克莱·莫里在开幕式上说，今年大会规模空前，收到了来自106个国家的7000余份技术摘要。此外，来自46个国家的超过530家参展商将展出最新的航天技术与成果。

中国国家航天局总工程师李国平在出席交流活动时介绍了中国未来的航天计划，并表示中国将扩大航天领域的国际合作，为人类航天事业作出贡献。他还向参会者展示了中国探月工程嫦娥六号任务取自月球背面的土壤样品，这是该月壤样品首次亮相海外，引起现场热烈反响。

国际宇航大会自1950年以来每年举办一次，是世界航空界的最大盛会。本届大会为期5天，由国际宇航联合会主办，意大利航空航天协会承办。大会期间，主办方将安排200多场技术研讨会，涵盖包括月球和火星的可持续探索、地球气候变化的太空观测、私营企业在太空事业的作用以及人工智能应用等诸多议题。

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