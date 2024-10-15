新华社联合国10月13日电 联合国秘书长古特雷斯13日表示，尽管联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）在过去几天内遭到多起袭击，但联黎部队仍将继续坚守在所有阵地。

古特雷斯当天发表声明说，以色列国防军坦克破坏联黎部队驻地大门强行进入的行为令人深感担忧。声明强调，联合国的“不可侵犯性”必须在任何时候得到无条件尊重，联合国机构人员及其财产的安全必须得到保障。

古特雷斯说，对维和人员的袭击违反了包括国际人道主义法在内的国际法，这些行为可能构成战争罪。他呼吁包括以军在内的各方不要采取任何危及维和人员的行动，停止敌对行动并全面执行联合国安理会第1701号决议。

古特雷斯表示，联黎部队正在采取一切可能措施，保证维和人员安全。他对联黎部队维和人员致以敬意。

连日来，以军频频袭击联黎部队。10日，以军一辆坦克向联黎部队位于纳古拉地区司令部的一座哨塔开火，造成两名维和部队人员受伤；11日，以军袭击又造成两名维和部队士兵受伤；12日，联黎部队一名维和人员遭附近军事活动的枪弹击伤；13日，两辆以军坦克强行进入联黎部队驻地。以方行为受到国际社会广泛谴责。12日，参与向联黎部队派遣维和人员的40个国家发表联合声明，强烈谴责针对维和人员的袭击。

13日早些时候，以色列总理内塔尼亚胡在视频声明中说，黎真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次提出联黎部队撤出战区的要求，但屡遭拒绝。他声称，拒绝撤离将危及联黎部队士兵及以军士兵的生命安全。

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