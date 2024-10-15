任 彦

在埃塞俄比亚阿姆哈拉语中，首都亚的斯亚贝巴的意思是“新鲜的花朵”。或许在很久以前，这里遍地鲜花，处处鸟语花香。漫步在今天的亚的斯亚贝巴，到处是正在建设中的高楼大厦，钢筋与水泥构成了这座高原城市的主基调。

进入位于市中心的谢格尔公园友谊广场，顿觉眼前一亮。花团锦簇，绿草如茵，红色的火焰树和绿色的南洋杉交相辉映。居中一片开阔广场中，回响着悠扬的中国乐曲，一道道水柱随着音乐翩翩起舞。夜幕降临，在五彩斑斓的灯光映衬下，音乐喷泉更加迷人。

徜徉在这风景如画的天然氧吧里，很难想象几年前这里还是一片污水横流、垃圾遍布的荒地。在中国政府援助和中国企业建设后，无人问津的荒地变为“城市客厅”，成为当地一道绿色风景线。

友谊广场是中国援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目的一项早期成果，是落实2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”倡议中“绿色发展”行动的具体举措。河岸绿色发展项目作为绿色发展样板工程，承载着“绿水青山就是金山银山”的现代化发展理念，引领埃塞俄比亚的现代化建设朝着更美丽、更绿色、更低碳、更和谐的方向迈进。该项目不仅解决了困扰当地多年的环境污染与生态退化问题，还为当地带来了旅游收益增长、促进就业等经济社会效益，也让那里的人们切身感受到“绿水青山就是金山银山”理念的科学内涵和时代价值。

“‘绿水青山就是金山银山’是对生态环境保护和经济发展辩证统一关系的形象化表达，是实现可持续发展的内在要求，也是推进现代化建设的重大原则。”埃塞俄比亚通讯社记者吉尔玛·米尔吉萨认为，这一理念为广大发展中国家破解经济发展中的生态环境难题提供了有益理论借鉴和经验示范，也为推动全球生态治理、化解全球生态危机、维护全球生态安全、构建人与自然和谐共处、清洁美丽的世界贡献了中国智慧和中国方案。

绿色发展一直是非洲国家同中国深化合作的重要领域。2015年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会将绿色发展合作计划纳入双方共同实施的“十大合作计划”。2018年，中非合作论坛北京峰会将实施绿色发展行动纳入双方共同实施的“八大行动”。2021年，中非合作论坛第八届部长级会议将绿色发展工程纳入双方共同实施的“九项工程”。2024年中非合作论坛北京峰会上，绿色发展伙伴行动被列为“十大伙伴行动”之一。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳认为，非洲年轻一代积极拥抱绿色生活，热切希望实现经济发展与生态环境的相互协调，这将为非洲大陆的绿色发展带来新活力。近年来，中国绿色发展驶入快车道，积累了大量成功经验，为发展中国家提供了重要借鉴。中国是非洲绿色转型的重要合作伙伴，与中国合作有助于非洲国家走上绿色发展之路。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)