本报记者 万 宇 任 彦 黄培昭

友谊广场工程施工场景。

中交一公局东非区域中心供图

镌刻着“友谊广场”几个中文大字的泰山石碑矗立在半山坡一片平地上。

本报记者 任 彦摄

亚的斯亚贝巴市民在友谊广场游玩。

本报记者 沈小晓摄

友谊广场里具有浓郁中国特色的园林景观。

本报记者 任 彦摄

一只正在友谊广场觅食的鲁氏秧鸡。

本报记者 沈小晓摄

从友谊广场眺望亚的斯亚贝巴天际线。

本报记者 万 宇摄

曾经失修的河道碧波荡漾，过去荒芜的河岸绿意盎然，人们欢聚于此，享受清新的空气和优美的环境。这是位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的谢格尔公园友谊广场（以下简称“友谊广场”）。当地人士纷纷感叹，友谊广场改善了亚的斯亚贝巴的市容市貌，推动了当地绿色低碳发展，丰富了市民的精神文化生活，是埃塞俄比亚与中国绿色发展合作的亮丽名片。

“我见证了这里发生的历史性变化”

友谊广场入口，外墙上四个遒劲有力的汉字“友谊广场”跃入眼帘，红底白字，分外醒目。走进其中，目光所及皆是绿色，树木葱茏、青草葳蕤，顿觉神清气爽，仿佛踏入一个天然氧吧。广场依山而建，高处连绵起伏的琴弦状花带，如同一条条彩带在空中飞舞；半山腰空旷的广场上，可远眺中央商务区的城市景观；山脚的人工湖波光粼粼，倒映着蓝天白云和绿树红花……

一大早，就有不少市民来慢跑锻炼，塞格内特就是其中一员。她对记者说：“这里环境优美、空气清新，是户外休闲健身的理想场所。”与家人散步的贝凯莱表示，她非常喜欢鲜花和绿地，这里让她感觉心旷神怡。“我的家就在这个公园附近，我见证了这里发生的历史性变化。”旅行社司机赫诺克告诉记者，这里原本有一条小河，但由于城市快速发展，小河沦为了排污渠，两岸杂草丛生，生活和工业垃圾堆积，环境日益恶化，附近很多居民只能被迫搬离。

为了改变这一状况，埃塞俄比亚政府发起“美化首都”行动，把亚的斯亚贝巴河岸环境治理作为优先目标。中国对此给予大力支持，中国援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目成为2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”中“绿色发展”行动计划的具体举措。作为该项目的重要组成部分，友谊广场于2019年10月开工，由中国交通建设集团有限公司所属一公局集团有限公司（以下简称“中交一公局”）承建。2020年9月，友谊广场正式向公众亮相，成为中埃塞高质量共建“一带一路”的标志性项目。

“科技支持保证绿色建设、产生绿色效益”

中交一公局东非区域中心负责人陶洪介绍，亚的斯亚贝巴位于海拔2400米的东非高原，对气候变化的承受能力较弱，生态环境相对脆弱。友谊广场项目涉及20余项工程种类，要减小破土动工对当地原始生态的影响难度很大。项目全体员工努力克服物资调配、气候条件限制等诸多不利因素，仅11个月就让昔日的荒芜河岸变身为今天的城市地标。

“科技支持保证绿色建设、产生绿色效益。”陶洪说，为彻底解决河道污水问题，实现河道水资源的可持续清洁利用，中交一公局充分结合当地实际情况，建设过程中引入的许多新材料、新工艺，在埃塞俄比亚乃至整个东非地区都属首次应用。此外，项目建设团队还承担了1.2公里长的河道治理工作，并新建一座半地下结构一站式污水处理厂，较当地传统污水处理厂占地面积更小、实用价值更高，实现了高质量、高效率、清洁绿色的可持续治污。

中交一公局东非区域中心副总经理王赫向记者介绍，亚的斯亚贝巴是许多野生动物的栖息地，但每年9月到次年5月的旱季，给它们的生存带来不小挑战。项目充分考虑旱季长期干燥的特殊气候特征，设计了人工湖缓解干燥，并在施工过程中引入防水透气的新材料，极大提高了人工湖的使用年限，同时保证湖里微生态系统的正常循环。现在，即便是在持久干燥的旱季，野生动物们也有了安全的休憩之所，目前已有近百种鸟类栖居于此。

“领略中国园林文化和绿色发展的先进理念”

友谊广场不仅吸引了埃塞国内外众多游客，还为当地文旅产业带来许多投资者。建设期间，项目直接帮助近2500名属地员工就业，间接带动了苗木公司、石料公司等埃塞俄比亚属地公司发展。目前，友谊广场提供的公园管理、餐饮、绿化等岗位，为当地创造了300余个就业机会。

“埃塞俄比亚人都为之感到骄傲！”埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克称赞友谊广场为“国家标志性工程”。埃塞俄比亚总理阿比专程为在项目建设中作出特殊贡献的中国企业参建代表颁发荣誉证书。在非盟会议召开期间，他还盛情邀请非洲各国代表参观友谊广场。众多外国领导人访问埃塞俄比亚期间，友谊广场也成为重要的参观地点。该项目还获评中国建设工程鲁班奖（境外工程）。受友谊广场项目启发，埃塞俄比亚政府拟在奥罗米亚州、阿姆哈拉州和南方州等新建3个类似公园。

菲克雷是中交一公局东非区域中心的一名高级雇员，从小在亚的斯亚贝巴长大。他说，因为当地人口快速增加，近年来这座城市已经变成了混凝土丛林。“友谊广场逆转了这一趋势，亚的斯亚贝巴正在变得‘绿’起来。”菲克雷说。“友谊广场是两国合作和友谊的象征。”埃塞俄比亚通讯社记者吉尔玛·米尔吉萨表示，“人们来到友谊广场，不仅可以放松身心，享受自然，还可以领略中国园林文化和绿色发展的先进理念。”

（本报记者崔琦、沈小晓参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)