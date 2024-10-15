本报记者 朱玥颖

日本大阪府摄津市一处地下水检测出有机氟化合物含量超标400多倍后，当地民间团体组织附近千余名居民进行血液检测。不久前公布的调查结果显示，约三成受检者血液中全氟和多氟烷基物质（PFAS）含量超标。

据了解，PFAS难以降解，会在环境和人体中积累，被称为“永久性化学物”。2023年，世界卫生组织下属机构国际癌症研究署将其中一种代表性物质全氟辛酸（PFOA）列为致癌物，将另一种代表性物质全氟辛烷磺酸（PFOS）列为可能致癌物。

去年一项水质调查结果显示，大阪府摄津市一处地下水中PFAS含量达到日本暂定国家标准的420倍。附近30多名居民去年底被发现血检异常后，一家民间团体决定扩大检测范围，对千余名居民进行血检。结果显示，接受血检的大阪府和兵库县1190名居民中，约三成血液中PFAS含量超标。该团体要求日本中央政府为居民做免费血检，并采取相应对策。

日本环境省今年3月公布的2022财年全国水质调查结果显示，受调查的38个一级行政区的1258处水体中，有111处PFAS含量超标。为掌握日本各地自来水中PFAS的检测情况，日本政府已于今年5月要求各地方政府及相关企业，在9月底前报告水质调查结果。

进行调查的日本京都大学研究生院医学研究科社会健康医学系副教授原田浩二对媒体表示，已有很多PFAS超标事件发生，有必要采取预防措施，尽快确认污染源，并开展污染物去除工作。

7月底，日本多家医疗机构举行联合记者会，呼吁东京都以及日本政府就居民血液中的有机氟化物浓度开展全国范围检查，并希望日本各级政府查清污染源、推进污染清除工作。多家医疗机构代表在记者会上表示，此前曾就相关问题向东京都政府提出建议，但东京都政府的回答比较含糊，对于清除污染的方式也未作出详细说明。

东京民主医疗机关联合会会长根岸京田表示，PFAS最大的污染源应当是日本自卫队和驻日美军基地。实际上在东京的驻日美军横田基地，就曾多次发生过泡沫灭火剂泄漏事件。他呼吁，在居民健康受到威胁的情况下，希望政府能够采取行动，对驻日美军基地进行调查。

《东京新闻》评论指出，PFAS曾被用于工厂的加工作业和灭火用泡剂等用途，现在日本已禁止制造和进口PFAS。然而，近年来，在驻日美军基地、自卫队基地以及化学工厂附近，经常检测出PFAS，当地居民对此感到担忧。根据《日美地位协定》，驻日美军被赋予排他性管辖权，不承担恢复原状的义务。没有美军的许可，日方不能进入驻日美军基地调查，这导致污染源一直无法确认。截至今年2月，冲绳县共4次申请进入驻日美军基地调查，但均未实现。

（本报东京10月14日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

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