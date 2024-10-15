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中越青年友好会见活动在广西南宁开幕

2024年10月15日07:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁10月14日电  （记者庞革平、李维俊）以“赓续传统友谊，携手开创未来”为主题的第二十三届中越青年友好会见活动14日在广西南宁开幕。来自中国和越南的约200名各界青年代表参加。中国共青团中央书记处第一书记阿东，越南胡志明共青团中央书记处第一书记裴光辉，广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任刘宁出席开幕式并致辞。

　　开幕式上，中国共青团中央与越南胡志明共青团中央签署了合作谅解备忘录，还发布了2025“中越人文交流年”青年交流项目清单，北京、上海、广西、云南等地方团组织将与越南各地团组织共同开展20多个青年交流和青年发展项目。

　　中越青年友好会见活动是中越青年交流品牌项目。活动期间，中越两国青年将深入广西南宁、柳州、崇左等地，走进社区、学校、企业、产业园、博物馆，围绕创新创业、志愿服务、乡村振兴等主题开展专题研讨、参观考察、座谈交流、文化体验等活动，为推动构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青年共识、倡导青年行动。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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