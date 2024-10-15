本报记者 陈海琪

巴西发展、工业、贸易和服务部发布的最新数据显示，今年1月至7月，巴西出口总额达1982亿美元，同比增长2.4%，创历史新高。今年以来，巴西出口贸易保持稳定增长态势，主要得益于一系列外贸支持性政策举措。

近年来，巴西政府积极挖掘出口贸易潜力，促进外贸增长。2023年底，巴西国会批准了税制改革相关的宪法修正案，旨在减少出口企业的税收负担，提高其在国际市场上的竞争力。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长杰拉尔多·阿尔克明表示，税制改革后，巴西实施了统一的增值税制度，代替了此前繁琐复杂的税收规则，极大降低投资和出口的税收成本。巴西应用经济政策研究所发布的预测数据显示，税制改革未来有望推动巴西出口增长17%。

2023年6月，巴西政府正式启动进出口“灵活许可证”制度。对私营企业而言，该制度不仅可减少部分证件的办理费用，还一定程度上减少了货物存储等成本。2023年11月，巴西政府与美洲开发银行签署协议，美洲开发银行将支持巴西政府实施新的出口许可认证流程，减少出口过程中的繁琐手续，该协议预计到2040年将为巴西政府节省约1400亿美元。

巴西积极促进港口、铁路、公路等基础设施建设升级，以提升货物运输效率、降低出口物流成本。2023年8月，中粮国际在巴西桑托斯港的STS11码头扩建项目正式开工，扩建后的码头将成为桑托斯港最大的码头之一，将大幅度提升桑托斯港的中转能力。桑托斯港务局从2024年开始对港口进行疏浚工作，计划将港口水深从目前的15米提升至17米，以进一步提升运力。

巴西与中方积极深化合作，优化跨境人民币结算服务。2023年4月，中国工商银行（巴西）有限公司成功办理首笔跨境人民币结算业务，标志着在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展。巴西贸易和投资促进局发布的一份声明表示，跨境人民币结算业务将降低企业成本，促进巴西和中国之间更大规模的双边贸易。数据显示，中国已连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，巴西则是中国在拉美最大贸易伙伴和直接投资目的国，双边贸易额已连续6年突破千亿美元。巴西媒体预测，到2030年，巴西对华出口额有望增长到1034亿美元。

根据巴西发展、工业、贸易和服务部的预测，2024年巴西全年出口额有望创下3454亿美元的纪录，较2023年增长1.7%。未来，巴西将持续优化产业结构、推动技术创新、深化国际合作，提升其商品全球竞争力，促进出口贸易稳步增长。

（本报里约热内卢10月14日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)