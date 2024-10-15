李明涛

近日，地球周围又增加了一个新的小伙伴。一颗代号为2024 PT5的小行星被地球引力短暂捕获，在9月29日至11月25日期间成为地球的“迷你月亮”，此后它将再次回到环绕太阳的运行轨道。该“迷你月亮”由部署在南非的观测仪器发现，等效直径约11米，相当于三四层楼高。由于尺寸太小、距离遥远，“迷你月亮”极其暗弱，人类凭借肉眼无法直接看到它。

小行星被地球引力捕获并不罕见。太阳系中的小行星数不胜数，它们是太阳系形成后遗留的残余碎片，仅在地球轨道周围就运行着数以千万计的小行星，它们与地球一样环绕太阳运行。当这些小行星与地球轨道发生交会时，如果其轨道能量与地球相近，它们就可能被地球引力捕获，成为地球的“迷你月亮”。根据科学家推断，地球周围随时都可能有“迷你月亮”在运行，只是目前人类观测能力有限，无法定位其具体位置。

在此之前，人类已发现4颗被地球引力短暂捕获的“迷你月亮”，分别是代号为2006 RH120、2020 CD3、2022 NX1和1991 VG的小行星。其中，前两个“迷你月亮”只有冰箱或小汽车大小，曾经环绕地球数圈，被称为“暂时捕获的绕地飞行物”。后两者和这次新发现的2024 PT5小行星在距离地球数百万公里远的轨道上仅运行几十天左右，并未真正环绕地球飞行一圈，被称为“暂时捕获的飞掠物”，相当于来地球“串个门”，又匆匆离去。

2024 PT5小行星的发现，为人类开展一系列精细观测创造了条件。科学家已计划调动光学望远镜和雷达望远镜对这颗“迷你月亮”进行观测，以获取其自转、形状、表面材质和物质成分等信息。科学家推测，这类与地球轨道接近的小行星可能起源于月球，可能是更大尺寸小行星撞击月球产生的溅射物。

“迷你月亮”的轨道能量与地球的轨道能量接近。设想一下，人类如果能提前足够多的时间去发现这些“迷你月亮”，将有机会发射航天器去低成本捕获。比如，可以利用航天器推进系统对小行星施加作用力，只需消耗一定燃料，就能将它们永久留在环绕地球的轨道上，进而将其改造为小行星空间站。随后可以派遣机器人、航天员登陆空间站，也可以将小行星的宝贵样本带回地面实验室进行研究分析。甚至，我们还可以将这颗小行星作为试验对象，开展小行星防御和资源开发利用等空间试验。

“迷你月亮”会周期性拜访地球。比如，根据模型测算，此次的2024 PT5小行星会在2055年“回访”地球。人类或许可以提前准备，等它造访地球时，通过航天器推进系统改变其轨道，让这颗“迷你月亮”永久留下来。

九天揽“月”星河阔。随着航天技术的不断发展，人类逐梦星空之旅必将更加璀璨。

（作者为中国科学院国家空间科学中心研究员）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)