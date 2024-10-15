本报记者 杨 一

10月9日至11日，第四十四届和第四十五届东盟峰会及相关会议在老挝首都万象举行。本次峰会的主题为“东盟：加强联通和韧性”，与会各方围绕东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱，就区域经济一体化、互联互通、数字经济、绿色发展等议题深入探讨，审议并通过了90多项成果文件。

共同维护地区团结与和平稳定

东盟轮值主席国老挝国家主席通伦在开幕致辞中表示，多年来，东盟取得的成就给地区民众带来了实实在在的利益，反映了该地区的共同愿望、决心、团结和多元化。这些成就进一步表明，以“东盟方式”指导地区合作符合东南亚地区发展形势。当前国际和地区形势正发生急剧复杂变化，面临多重挑战。在此背景下，东盟应继续坚持和平、稳定和可持续发展的共同目标，坚持平等互利的多边主义。

峰会审议了《2025年东盟共同体愿景》落实情况和东盟共同体建设进展。老挝总理宋赛在峰会闭幕后举行的新闻发布会上表示，《2025年东盟共同体愿景》将为制定“2045年东盟共同体愿景”奠定坚实基础。我们的目标是到2045年建设一个有韧性、创新、充满活力和以人为本的东盟共同体。

“东盟只有通过建设性合作才能维持和平与稳定。”泰国总理佩通坦表示，泰国将与所有东盟成员国密切合作，以维持地区和平与稳定，并提高该地区作为负责任的全球参与者的地位。

马来西亚总理安瓦尔表示，在全球紧张局势持续加剧的情况下，东盟必须勇敢地向世界发出团结的明确信号。他呼吁东盟十国加强地区合作，避免内部冲突和分裂。

越南外长裴青山表示，期待东盟各国进一步凝聚共识，在对外关系和影响地区和平的问题上保持协调、平衡。

与会各方还一致同意加快接收东帝汶成为东盟第十一个成员国的进程。2022年，东帝汶在柬埔寨金边召开的东盟峰会上被授予观察员地位。

各领域务实合作不断深化

《2024年东盟投资报告：2025年东盟经济共同体和外国直接投资》在东盟商务与投资峰会期间发布。报告显示，2023年，东盟吸收外国直接投资达到创纪录的2300亿美元，东盟在全球外国直接投资中的份额升至17%，较2006年至2015年间6%的平均水平有较大提升。报告对东盟投资前景持乐观态度，认为东盟有潜力吸引更多与可持续发展相关的新兴产业投资，如基础设施、数字经济、电动汽车供应链、可再生能源等。东盟秘书长高金洪表示，随着成员国经济加速一体化，以及与更多外部伙伴达成自由贸易协定，东盟有望吸引更多外国直接投资。

近年来，地区国家在互联互通、数字经济、绿色低碳等领域的一体化程度不断加深，各国经贸和人员往来日益密切。峰会期间，印度尼西亚经济统筹部部长艾尔朗加·哈尔塔托呼吁东盟各国经济部长关注《东盟数字经济框架协议》谈判进展，如期完成谈判目标。该协议是印尼担任2023年东盟轮值主席国期间的主要成果之一，包括东盟数字人才、数字身份、网络安全、再培训、基础设施、互操作性等内容，将有助于东盟成为经济增长中心。东盟的目标是在2025年完成《东盟数字经济框架协议》谈判。

今年7月，泰国大城银行通过自主研发的应用程序为前往老挝的泰国游客推出了跨境二维码支付服务，用户可以直接使用该程序扫描老挝商户的二维码进行支付。去年，越南国家银行与印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等国央行签署了区域支付互联互通的谅解备忘录。六国央行一致同意在二维码、即时支付等支付方式基础上，推动区域内支付的互联互通，根据成员国的法律框架建立健全的风险管理机制。今年，老挝和文莱加入该倡议，东盟区域内移动支付便利化程度不断提升。

在互联互通领域，马来西亚于今年6月推出连接马来西亚、泰国、老挝和中国的货运专线“东盟特快”，进一步加强区域内物流联通及东盟与中国间的货物往来。7月，连接泰国和老挝的跨境铁路客运列车正式通车。该线路的开通在提升泰老两国间铁路交通运输便利程度的同时，将连接中老铁路，促进泰国、老挝与中国的贸易、物流与人员往来。

柬埔寨首相洪玛奈在峰会期间表示，东盟要团结起来，充分挖掘数字经济、绿色转型、蓝色经济和弹性供应链等新兴行业潜力，推动实现强劲和持久的增长，继续为全球发展繁荣贡献力量。

期待进一步加强国际合作

峰会期间，东盟分别与中国、韩国、日本等对话伙伴召开会议，回顾了过去几年的合作成果，同意在各领域进一步加强合作。

本次中国—东盟（10+1）领导人会议，与会各国一致同意继续深化贸易、投资、农业、互联互通、应对气候变化等领域合作，拓展人工智能、数字经济、绿色经济等新兴领域合作。会议通过了《中国—东盟关于实质性结束中国—东盟自贸区3.0版升级谈判的联合声明》，与会东盟国家表示愿以此为契机，加强同共建“一带一路”倡议对接，持续推进区域经济一体化，构建更为紧密的东盟—中国命运共同体，为维护地区和平、稳定和繁荣作出贡献。

新加坡总理黄循财在峰会上表示：“升级自由贸易协定是一个重要举措，特别是在全球保护主义抬头的时代。”他表示，中国—东盟自由贸易区是东盟作为整体对外商谈的第一个自贸区，有效促进了双方贸易往来，使双方自2020年以来成为彼此最大贸易伙伴。

自2008年以来，中国连续15年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟自2020年起连续3年成为中国第一大贸易伙伴。“中国与东盟国家在数字经济、绿色经济、供应链互联互通、竞争和消费者保护、中小微企业等新领域作出承诺，将为共同建设超大规模市场提供制度性保障。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏对本报记者表示。

此外，第二十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议通过了《东盟与中日韩领导人关于加强区域供应链互联互通的声明》；在第十四次东盟—联合国峰会上，双方一致同意进一步加强《2025年东盟共同体愿景》和“2045年东盟共同体愿景”与联合国2030年可持续发展议程对接。

（本报万象电，姚欣可对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

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