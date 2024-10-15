新华社北京10月14日电 10月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话。双方积极评价中伊关系，表示将保持各层级往来，推进务实合作。

阿拉格齐表示，伊朗对当前地区局势全面升级风险深感关切，不愿看到冲突进一步扩大。伊朗高度重视中方在国际事务中的重要影响，愿同中方加强沟通协调，以外交手段推动局势降温。以色列应当避免冒险，慎重行事。

王毅说，当前加沙冲突负面影响明显外溢，地区紧张局势不断升级。中方一贯主张通过对话协商解决热点问题，反对激化矛盾、扩大冲突，反对采取军事冒险行动，呼吁各方多做有利于维护地区和平稳定的事情。中方将继续展现负责任大国担当，从事情本身的是非曲直出发，加强同各方沟通，汇聚更多国际共识和力量，为推动冲突降温发挥建设性作用。

王毅表示，中方乐见伊朗政府开展斡旋外交，同各方增进了解，改善同地区国家关系。中方支持伊朗同沙特实现历史性和解，愿共同推动中伊沙三方联合委员会第二次会议取得积极成果，巩固伊沙和解势头，为地区和平稳定注入正能量。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 03 版）

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