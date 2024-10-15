人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话

2024年10月15日07:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京10月14日电  10月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话。双方积极评价中伊关系，表示将保持各层级往来，推进务实合作。

　　阿拉格齐表示，伊朗对当前地区局势全面升级风险深感关切，不愿看到冲突进一步扩大。伊朗高度重视中方在国际事务中的重要影响，愿同中方加强沟通协调，以外交手段推动局势降温。以色列应当避免冒险，慎重行事。

　　王毅说，当前加沙冲突负面影响明显外溢，地区紧张局势不断升级。中方一贯主张通过对话协商解决热点问题，反对激化矛盾、扩大冲突，反对采取军事冒险行动，呼吁各方多做有利于维护地区和平稳定的事情。中方将继续展现负责任大国担当，从事情本身的是非曲直出发，加强同各方沟通，汇聚更多国际共识和力量，为推动冲突降温发挥建设性作用。

　　王毅表示，中方乐见伊朗政府开展斡旋外交，同各方增进了解，改善同地区国家关系。中方支持伊朗同沙特实现历史性和解，愿共同推动中伊沙三方联合委员会第二次会议取得积极成果，巩固伊沙和解势头，为地区和平稳定注入正能量。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部