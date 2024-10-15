新华社北京10月14日电 10月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同以色列外长卡茨通电话。

卡茨介绍了以方对地区局势的看法和关切。

王毅说，中东地区冲突延宕升级，国际社会深感忧虑。当务之急是立即实现加沙全面永久停火，释放所有人质，确保人道主义救援不受阻碍进入加沙。无论哪个国家、种族，所有人的生命都同等宝贵，加沙地区的人道灾难不应再继续下去。以暴制暴，无法真正解决各方合理关切。加沙冲突再次说明，巴勒斯坦问题仍是中东问题的核心。国际社会的呼声十分明确，那就是希望尽快回到“两国方案”的政治解决轨道上来，最终实现以巴两个国家和平共存、犹太和阿拉伯两个民族和谐相处。这是各方包括以色列在内，获得稳定和持久安全的正确途径。

王毅表示，中方高度关注以色列和伊朗间紧张局势。我们认为，地区进一步生战生乱，不符合任何一方利益。希望各方慎重行事，避免局势陷入恶性循环。中方在地区事务上没有任何私利，从不参与地缘争夺。作为联合国安理会常任理事国，中国始终站在和平一边，站在国际法一边，站在事实和真理一边，我们将继续为推动局势降温、恢复地区和平发挥建设性作用。

王毅强调，联黎部队根据安理会决议授权执行维和任务。以方应采取切实举措保障联黎部队人员安全。

双方还就中以关系交换了意见。中方希望以方采取有效措施保障在以中国机构和公民的安全。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 03 版）

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