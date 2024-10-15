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印度和加拿大相互驱逐外交官

2024年10月15日04:18 | 来源：新华网
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新华社新德里/渥太华10月14日电 印度外交部14日发表声明，要求6名加拿大外交官限期离境，并决定从加拿大撤回6名外交官。同日，加拿大外交部宣布以涉嫌暴力犯罪活动为由驱逐6名印度外交官。

印度外交部14日晚发表声明说，印度政府要求加拿大包括驻印度临时代办在内的6名外交官于19日23时59分前离开印度。

当天下午，印度外交部在另一份声明中说，印方已决定从加拿大撤回高级专员等6名外交官。声明说：“印度对加拿大政府确保印度外交官安全的承诺没有信心。因此，印度政府决定撤回高级专员和其他被针对的外交官。”

当天早些时候，印度外交部在新闻公报中说，印外交部13日收到加拿大方面通报称，印度驻加拿大高级专员和其他外交官是2023年一名印度裔锡克教分离主义者遇刺案调查的“嫌疑人员”。印度外交部14日召见加拿大驻印度临时代办进行严厉反驳，并否认有关印度外交人员参与该谋杀案的指控，称其为“荒谬的诬陷”。

加拿大外交部14日发表声明，宣布以涉嫌暴力犯罪活动为由驱逐印度驻加高级专员和其他5名外交官。声明说，加警方收集了确凿证据，为进一步调查并允许警方约谈相关人员，加方要求印度方面放弃外交和领事豁免并配合调查。但由于印度方面予以拒绝，并考虑到加拿大人的公共安全问题，加拿大向上述6人发出了驱逐通知。

加拿大外交部长乔利当天表示，驱逐印度外交官的决定经过慎重考虑，是在加警方收集了充分、明确和具体的证据，确定6人是加拿大锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔遇刺案涉案人员之后作出的。

去年6月，拥有加拿大国籍的尼贾尔在加拿大不列颠哥伦比亚省遭枪杀。尼贾尔上世纪90年代从印度移民至加拿大，他主张印度部分地区独立，2020年7月被印度政府列为恐怖分子。加方指认印度政府卷入谋杀，遭印方否认。两国互相指责，并驱逐对方外交官，印度还对加拿大公民实施签证禁令。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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