新华社北京10月14日电 记者14日从国家林草局了解到，14日晚，大熊猫“宝力”“青宝”乘坐专车离开中国大熊猫保护研究中心都江堰基地前往成都双流国际机场，将于15日搭乘专机前往美国华盛顿国家动物园，开启为期10年的旅居生活。

大熊猫“宝力”，雄性，2021年8月出生。大熊猫“青宝”，雌性，2021年9月出生。两只大熊猫性格活泼，喜欢攀爬。

为保证两只大熊猫在华盛顿国家动物园健康、愉快地生活，中方多次组织专家赴美对大熊猫居住环境、饲养管理、食物保障、健康护理等方面开展评估。目前，华盛顿国家动物园已根据中方专家意见，对大熊猫居住场馆进行了改造提升，进一步保障了食用竹、竹笋等食物来源，组建了专业的饲养管理团队，制定了完备的饲养管理制度和技术规范，强化了定期健康监测报告和实地检查评估机制。改造提升后的动物园除更新了草坪、水池等设施外，还增加了更多攀爬设施。

本月初，华盛顿国家动物园先后派出4名饲养员和兽医到中国参与两只大熊猫的饲养管理和疾病防治工作。中国大熊猫保护研究中心派出2名饲养员和兽医，将在华盛顿国家动物园陪伴大熊猫尽快适应新环境。

与华盛顿国家动物园开展大熊猫保护合作24年来，中美双方在保护繁育、疾病救治、技术交流、人员培训和公众教育等方面取得了丰硕成果，成功繁育成活大熊猫“泰山”“宝宝”“贝贝”“小奇迹”，对提升大熊猫野外种群保护能力发挥了积极作用，有力促进了中美民间人文交流。

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