新华社北京10月14日电（记者曹嘉玥）就相关机构发布公开报告披露美方通过嫁祸他国掩盖自身网络攻击行为，外交部发言人毛宁14日说，中方敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击，停止利用网络安全问题污蔑抹黑中国。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到最近一份由中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室和360公司发布的公开报告中披露了美方集中炒作名为“伏特台风”的组织，通过嫁祸他国掩盖自身网络攻击行为，请问中方对此有何评论？

毛宁表示，中方相关机构此前已经发布了两份报告，披露所谓“伏特台风”实际上是一个国际勒索软件组织，美国情报机构、网络安全企业为获取国会预算拨款、政府合同，合谋散布虚假信息、栽赃中国。此次发布的报告进一步披露了一些令人震惊的事实。

毛宁说，第一，美国利用先进技术手段伪造他国实施网络攻击。通过插入中文等其他语种字符串，刻意误导溯源分析，嫁祸他国。“值得注意的是，关岛这个美方所谓‘伏特台风’网络攻击的受害者，恰恰是大量针对中国和东南亚国家网络攻击的指挥部。”

毛宁说，第二，美国正在利用海底光缆优势地位，对全球实施大规模、系统性网络监听和窃密。具有讽刺意味的是，在今年联合国大会期间，美国还纠集部分盟友发表联合声明，宣称要维护海底光缆的安全可靠。

“第三，美国对德国等盟友的网络窃密活动从未停歇。”毛宁说，2022年，美国和欧洲达成新的跨大西洋数据传输框架，承诺将对欧洲的网络窃密活动进行更多监督，骗取欧洲同意将数据向美国流动。美国通过《涉外情报监视法案》强制从美国各大互联网企业的服务器上获取用户数据，对德国等全球互联网用户实施了无差别监听和数据窃取。

毛宁说，第四，部分美国大科技公司逐渐沦为美国政府帮凶。美方一边污蔑他国为网络攻击做“预置”，一边在大型互联网企业或设备供应商的配合下，在网络设备产品中预置后门，对全球供应链实施攻击。一些科技公司为了获取更多利益，还主动配合散布“中国黑客攻击”虚假叙事。

毛宁指出，报告中揭露的事实再次表明，到底谁才是全球网络空间安全的最大威胁。迄今为止，美国政府不仅对报告装聋作哑，还继续散布“伏特台风”等虚假信息。

“中方谴责美方这种不负责任的行为，敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击，停止利用网络安全问题污蔑抹黑中国。”毛宁说。

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