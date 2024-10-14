新华社北京10月14日电（记者曹嘉玥、刘杨）外交部发言人毛宁14日在例行记者会上表示，中方相信上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议将取得积极成果，为地区国家安全、稳定和发展提供更多助力。

毛宁表示，成立23年来，上合组织成员国始终秉持“上海精神”，牢牢把握时代潮流，不断增进睦邻友好，持续深化各领域合作，为维护亚欧大陆安全稳定、促进地区国家发展繁荣作出重要贡献。当前，百年变局加速演进，国际社会期待上合组织展现更大担当，务实合作取得更多成果。

她说，今年7月，习近平主席出席上合组织阿斯塔纳峰会，提出共建上合组织团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义“五个共同家园”的重要倡议，同成员国领导人就倡导团结合作、维护国际公平正义和完善上合组织运作机制等达成重要共识，为新形势下上合组织发展指明了方向。会后中方接任上合组织轮值主席国，并将于明年主办峰会。

应巴基斯坦伊斯兰共和国总理夏巴兹邀请，国务院总理李强将于10月14日至17日出席在巴基斯坦伊斯兰堡举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议并对巴基斯坦进行正式访问。

毛宁表示，李强总理出席此次上合组织成员国总理会议，将同与会各国领导人围绕落实阿斯塔纳峰会共识，推进上合组织务实合作深入交换意见。中方相信，本次会议将取得积极成果，为地区国家安全、稳定和发展提供更多助力。

(责编：胡永秋、杨光宇)