人民网迪拜10月14日电 （记者管克江）“中华文化大乐园”阿联酋营启动仪式12日在迪拜举行，近百位中外青少年及家长参加。

开营仪式部分嘉宾合影。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

“中华文化大乐园”是国务院侨务办公室推出的旨在增进海外华裔青少年和海外各界朋友了解中华文化的品牌活动。阿联酋营活动由中国华文教育发展中心主办，广东海外联谊会与阿联酋你好教育共同承办。

一名中文爱好者手捧生肖画。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

一名儿童在感受舞狮。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

在为期9天的活动中，阿联酋华裔青少年和部分中文爱好者将系统学习国画、书法、武术、民族舞蹈、剪纸、中国结、陶艺泥塑、非遗彩纸蚕花等传统艺术课程。

一名华裔儿童在参加音乐课程。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

书法课场景。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

书法课。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

做手工。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

活动主办方表示，“中华文化大乐园”活动有助于海外华裔青少年树立对中华文化的认同，促进中外文化交流沟通。

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