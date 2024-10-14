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津巴布韦首次报告两例猴痘病例

2024年10月14日13:29 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷10月13日电　津巴布韦卫生部13日通报说，该国首次确认两例猴痘病例，两名患者均有国外旅行史。

　　通报说，一名患者是居住在首都哈拉雷的11岁男童，在去南非旅行后出现症状。另一名患者是居住在南部城镇姆贝伦瓜的24岁男性，在去坦桑尼亚旅行后出现症状。这两人目前均在家中隔离，并接受适当护理，病情稳定。相关机构正在追踪他们的密切接触者。

　　通报未指明这两人具体感染了猴痘病毒的哪种毒株，但强调目前津巴布韦猴痘疫情已经得到控制，公众无需恐慌。

　　津巴布韦邻国赞比亚10日宣布，该国中央省报告一例猴痘病例，为该国确诊的首例猴痘病例。

　　今年8月，世界卫生组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至一些从未报告过猴痘病例的国家。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重甚至死亡。

(责编：崔越、张悦)

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