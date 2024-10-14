人民网北京10月14日电 （张泽宇、殷韬、康斯坦丁）10月12日，希腊阿尔茨海默症题材影片《提醒我》在京举行首映仪式，电影受到中希各界人士的广泛关注与好评。本次放映活动旨在通过电影提高公众对阿尔茨海默症患者群体的关注和重视。

希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯在影片放映前致辞。人民网 殷韬摄

希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯在影片放映前致辞。他提到阿尔茨海默症带给患者及其家属的痛苦经常被人忽视，呼吁社会各界都应提高对阿尔茨海默症的重视，加强对患者及其家人的理解与关怀。

观众在观影。人民网 殷韬摄

《提醒我》以女儿的视角讲述了她与患有阿尔茨海默症的母亲的故事。影片中母亲日益严重的遗忘不仅令其自身感到自责与内疚，也带给女儿等其他家庭成员带来麻烦与痛苦。女儿与母亲的疾病抗争了七年，从不解到理解，从自责到坦然，最终与母亲、与自身达成和解。

本片于2019年由希腊籍编剧及导演玛丽亚·斯沃连托普劳与希腊籍导演安东尼斯·雷尼里斯共同制作。该影片项目的制作未取得任何资金支持，由80多名志愿者历时两年无偿付出得以完成，曾获得2021好莱坞独立电影金奖等多个全球奖项。

活动现场签到。人民网 殷韬摄

本次活动由希腊驻华大使馆主办，来自有关国家驻华大使馆、外交服务集团有限公司房屋服务分公司、中国残疾人联合会以及阿尔茨海默病防治协会的代表及数百名观众受邀参加活动。

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