新华社开罗10月13日电 中东战地手记｜中东乱局中，苏伊士运河繁忙不再

新华社记者姚兵 董修竹 张健

“欢迎来到苏伊士运河：埃及和平、繁荣与发展的生命线！”

在埃及苏伊士运河伊斯梅利亚河段的河岸俱乐部，写有上述内容的一块标牌立在运河边，十分醒目。

曾经，许多外国游客和埃及本地人都喜欢到这里游玩。然而，记者近日探访此地时，只看到几名游客，河面上冷冷清清，很长时间都看不到一艘商船。

“红海危机对苏伊士运河航运影响非常大，近期过往商船的数量大幅减少。”俱乐部的一名工作人员说。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。2022至2023财年（2022年7月1日至2023年6月30日），苏伊士运河收入达94亿美元。

然而，自去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标，造成红海局势持续紧张，迫使商船改道，苏伊士运河航运收入随之大幅下降。

2023至2024财年，苏伊士运河收入为72亿美元，同比下降约23.4%。苏伊士运河管理局本月初公布的数据显示，今年1月以来，苏伊士运河收入同比下降60%，过境船只数量同比减少49%。

苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶表示，红海地区当前局势紧张，面临前所未有的挑战，迫使船运公司寻求远离苏伊士运河的替代航线。

近年来，受美联储加息、乌克兰危机、巴以冲突等因素影响，埃及饱受通胀高企、资本外流、外汇短缺、本币贬值之苦。如今，苏伊士运河收入大幅下降，埃及经济雪上加霜。

中东战火仍在持续，红海局势紧张一时间看不到结束的迹象。埃及政治经济、统计和立法协会成员瓦利德·贾巴拉说，由于胡塞武装的持续袭击，苏伊士运河的交通将不断受阻，或会进一步加剧埃及的经济困境。

从事进口亚洲国家重型印刷机业务的埃及商人哈立德·托尼告诉新华社记者，红海紧张局势严重冲击了他的生意。“2023年，我与许多工厂签了合同，但因无法按时履约，赔偿费用十分高昂，我不得不通过空运方式运送一些设备。”

60岁的萨玛尔·哈米德一家住在苏伊士运河河畔，从她家里就能看到运河。“我有时会坐在阳台上，数着运河上过往的船只，并告诉我孙子商船的名字和悬挂的国旗。”哈米德说，“苏伊士运河为附近许多居民提供了生计，航运和港口业务的急剧下滑让大家感到沮丧。”

位于红海城市苏伊士附近的苏赫奈泉港，是埃及举足轻重的交通枢纽。记者从苏赫奈泉港沿苏伊士湾驾车行驶了数十公里，宽阔的水面上只看见几艘商船在航行。“以前，过往船只的灯光在夜间点缀着苏伊士湾，非常漂亮。如今，河面的晚上一片漆黑。”一名当地人告诉记者。

实际上，受到影响的远不止埃及，整个国际航运乃至国际供应链都大受影响。

出于安全考虑，自去年12月起，地中海航运公司、达飞海运集团、马士基集团、赫伯罗特公司等多家航运巨头暂停集装箱船在红海及毗邻水域航行，转而绕行好望角。

“为确保船员、船舶和客户货物的安全，我们持续选择绕行好望角，这不仅延长了航行时间，还增加了运费。”马士基集团今年稍早间发表声明说，“相较于通过红海和亚丁湾航行，我们目前的燃油成本平均增加了40%。”

苏伊士运河管理局去年12月表示，从2024年1月开始为集装箱船、干散货船等船舶的正常过境提供优惠，其中过境费最高下调75%。

然而，正如拉比耶所言，运河管理局提供的折扣或其他激励措施并不能轻易打消人们对安全问题的深切担忧。苏伊士运河何时才能重现繁华盛景，不只是埃及人在期待。

(责编：崔越、张悦)