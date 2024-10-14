人民网巴黎10月13日电 （记者何蒨）10月10日，海南航空控股股份有限公司联合重庆机场集团有限公司在巴黎举办“重庆飞·重庆—巴黎航线推介会”，中国驻法国大使馆经商处参赞代俊鹏、中国贸促会驻法国代表处首席代表李文国、中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼、海南航空控股股份有限公司副总裁张国平、巴黎机场集团戴高乐机场客户关系发展部总监爱德华·马修、巴黎市旅游局发展部主管艾洛蒂·贝尔塔，以及法国政府文旅机构、中法经贸、航空、文化等领域的领导及嘉宾参会。

李文国表示，中法建交60周年、中法文旅年对两国战略合作具有深远的促进作用，并对海南航空响应“一带一路”号召搭建空中桥梁给予了肯定，指出中法两国在航空、经贸等多领域的合作前景广阔。

重庆机场集团规划发展部副总经理李爽辰在讲话中强调了重庆作为西南地区航空枢纽的重要性，并指出与海南航空的合作为提升中法间的航空交通起到了积极作用。他表示，未来双方将继续深化合作，为旅客提供更加便捷的空港服务。

爱德华·马修在致辞中回顾了与海南航空十年的合作历程，并展望了未来中法双方在航线网络拓展、旅客服务升级等方面的更多合作机会。

张国平在致辞中表示，海南航空将继续致力于为中法两国的商务与旅游往来搭建高效便捷的航空桥梁，并在巴黎市场不断提升服务质量与客户体验。

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