人民网伦敦10月13日电 （记者许立群）2024国际针灸学术研讨会于10月11日至13日在伦敦举办。研讨会由世界针灸学会联合会、中国中医科学院主办，英国中医药学会、英国医学针灸协会承办，中国针灸学会、英国中医联盟学会等协办。

“国际针灸学术研讨会”是世界针灸联合会举办的国际性中医针灸专业学术会议，自1987年起已成功举办30余次。本次研讨会的主题是针灸的研究推广与临床应用，提倡“中西结合，传承创新”，旨在推动中医针灸的全球化与现代化，进一步提升针灸的国际影响力和发展空间。

世界卫生组织传统、补充与整合医学处负责人金承哲，英国皇家医学会会长吉莉安·伦教授以及中国驻英国大使馆科技公参丁明勤等出席开幕式并致辞。世界针灸联合会主席刘保延作了题为“新时代针灸临床研究与标准化的进展与挑战”的主旨发言。大会推出并正式发布了世界针灸联合会的《针灸临床研究证据蓝皮书（2015-2024）》，进一步向全世界宣示针灸的科学性和有效性。

来自30多个国家和地区的近400多位中医药针灸专家学者出席了本次研讨会。大会收到高水平的针灸临床研究学术论文近200篇，为与会者提供了丰富的第一手资料和临床证据。

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