中国机械设备工程股份有限公司向博尔诺州政府移交救灾物资。中国机械设备工程股份有限公司供图

人民网阿布贾10月12日电 （记者姜宣）尼日利亚自今年5月进入雨季以来，多地遭受洪涝灾害，博尔诺州首府迈杜古里市遭遇了近30年来最为严重的洪灾，洪水造成大量人员伤亡和财产损失，数十万居民被迫迁移，各类抗洪救灾物资目前极度匮乏。对此，中国机械设备工程股份有限公司（简称中设集团）于当地时间10日向尼日利亚博尔诺州政府捐赠抗灾物资，向灾区提供了超过11吨的食品物资。博尔诺州州长巴巴加纳·祖鲁姆、政府相关部门负责人及中设集团代表刘帅等出席了相关仪式。

祖鲁姆表示，中设集团在博尔诺州最困难时期提供了宝贵的支持，他代表州政府与灾区民众向中设集团表示感谢。他表示，州政府将充分利用好全部物资，带领民众早日完成灾后重建工作。祖鲁姆对中设集团在迈杜古里地区承建的应急电站项目（MEPP）对当地社会经济发展所发挥的重要作用给予了高度评价，期待未来与中设集团进行更广泛合作。

刘帅表示，作为在尼日利亚市场深耕多年的中企，中设集团始终关注当地民生、积极履行社会责任。此次洪灾发生后，公司在第一时间组织对受灾属地员工进行帮扶，同时启动了当地政府和灾民专项援助计划。除本次提供食品物资外，中设集团还将积极参与灾后重建工作，帮助博尔诺州政府和人民早日度过难关。

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