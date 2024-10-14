新华社万象10月13日电（记者马淮钊 赵旭）老挝首届HSK（汉语水平考试）留学中国交流会12日在老挝国立大学孔子学院举办，来自中国19所知名高校代表及老挝国立大学孔子学院师生共900余人参加活动。

本次活动由汉考国际主办、老挝国立大学孔子学院承办。交流会上，参展高校代表向学生们详细介绍学校情况、专业设置、奖学金申请、入学条件、职业发展等各项留学就业事宜，许多学生向心仪高校表达了留学意向。

汉考国际代表在致辞中表示，这是HSK留学中国交流会首次在老挝举办，旨在为中老教育和语言文化交流搭建有效平台，为更多老挝中文学习者提供学好中文、到中国留学的机会，搭建中老友好合作的桥梁。

南京大学海外教育学院党委书记张锁庚代表中方高校发言时表示，深化教育合作、促进人文交流是中老两国高校共同的责任，希望今后中老两国共同探讨教育文化交流合作空间和有效路径，期待并欢迎更多老挝学生到中国留学深造，成长为中老交流使者，为中老命运共同体建设贡献力量。

老挝国立大学孔子学院中方院长罗明在致辞中表示，本次交流会将进一步激发老挝学生的赴华留学热情，对中老两国语言、文化、教育双向交流起到积极推动作用，有利于促进民心相通和中老文化交流互鉴。

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