人民网迪拜10月13日电 （记者管克江）沙特交通和物流服务大臣萨利赫13日在利雅得宣布，将在萨勒曼国王国际机场内建设一个面积为四平方公里的沙特—中国特别经济区。该经济区将由萨勒曼国王国际机场和国际投资机构易达资本共同建设，重点发展制造、物流和贸易产业，以推动沙特与中国的经贸合作。

由沙特交通与物流服务部主办的首届全球物流论坛当天在利雅得举行，来自30多个国家和地区的逾万名政府和企业界代表与会。萨利赫在开幕致辞中表示，沙特致力于成为全球物流强国，这也是沙特“2030愿景”的重要目标。

萨勒曼国王国际机场是沙特王储兼首相穆罕默德去年8月宣布的国家级基础设施建设项目。该机场占地57平方公里，设有六条平行跑道。预计到2050年，年接待旅客量将达1.85亿人次，年货运吞吐量超过350万吨。

沙特—中国特别经济区将设在萨勒曼国王国际机场内，预计于2025年启动建设，规划占地4平方公里，涵盖三大功能区域：物流/轻工业园区吸引跨国企业入驻，旨在推动建立并完善沙特本地供应链，提升工业产能；国际商贸园区将为入驻企业提供一站式服务，简化入驻流程，提供贸易便利；生活配套区主要为入驻企业的员工及其家属提供生活便利设施与服务。

萨勒曼国王国际机场开发公司代理首席执行官马尔科·梅希亚表示，沙中特别经济区的建设是助力萨勒曼国王国际机场成为国际物流枢纽愿景的重要一步，将大幅提升机场的物流基础设施建设水平和运营效率，推动沙特经济贸易的进一步增长。

易达资本创始及管理合伙人李晋吉表示，相信园区未来将充分释放沙特的跨境贸易潜力，助力地区物流与电商行业的快速发展。

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