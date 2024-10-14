新华社华盛顿10月13日电（记者邓仙来）美国国防部13日说，美国将向以色列提供一套“萨德”反导系统并派遣相关美军人员，以帮助以方提高防空能力。

美国国防部发言人赖德当天在一份声明中说，上述决定是美国国防部长奥斯汀在美国总统拜登的指示下作出的，目的是在伊朗于4月13日和10月1日两次对以色列发动导弹袭击的背景下，帮助以方增强防空能力。这也是美军近几个月来在中东调整力量部署的一部分。

声明说，这不是美国首次在中东地区部署“萨德”系统。去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）袭击以色列后，拜登指示美军向中东地区部署一套“萨德”系统。2019年，美国也曾向以色列提供一套“萨德”系统。

伊朗外长阿拉格齐13日在社交媒体上发文说，美国正向以色列运送数量空前的武器，还向以色列派遣士兵操作美制导弹系统，这也将美军自身的生命安全置于危险中。他强调，近几日伊朗为遏制地区出现全面战争作出了许多努力，但在保护伊朗人民和捍卫国家利益方面，伊朗没有红线。

伊朗本月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以回应以色列此前一系列袭击暗杀行动。以色列防长加兰特9日在视察军队时说，以色列将以“致命、精准、令人惊讶”的方式对伊朗发动报复打击。

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