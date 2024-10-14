新华社巴格达10月13日电（记者段敏夫）伊拉克总统拉希德13日在会见到访的伊朗外长阿拉格齐时强调，应立即采取行动，“制止以色列对加沙地带和黎巴嫩的侵略”，防止地区冲突进一步扩大。

伊拉克总统办公室当天发表声明说，拉希德在会见时还说，伊拉克“拒绝成为侵略邻国的跳板”。新一轮巴以、黎以冲突威胁地区和世界和平稳定，必须通过外交手段解决危机，避免局势进一步升级。

伊拉克总理办公室当天发表声明说，总理苏达尼在会见阿拉格齐时表示，伊拉克政府“将制止以色列对加沙地带和黎巴嫩的侵略作为首要任务”，伊拉克将与国际社会一道努力推动停火止战，阻止冲突持续蔓延符合伊拉克和地区全体国家的安全利益。

阿拉格齐当天还同伊拉克外长侯赛因举行了会谈。侯赛因在会后召开的联合记者会上说，伊拉克拒绝他国将伊领空作为战争用途使用。他同时警告，地区战事持续蔓延恐给“伊斯兰国”等恐怖组织卷土重来提供可乘之机。

阿拉格齐表示，伊朗正与地区伙伴积极协调停火事宜，伊朗愿继续通过对话磋商实现和平。

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