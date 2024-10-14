本报记者 赵益普 刘 歌 杨文明

一列“澜沧号”动车组列车从中老铁路云南西双版纳站驶出，开往老挝万象站。

杨紫轩摄

澜湄国家青年企业家代表在主题圆桌会上交流讨论。

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澜湄国家青年企业家代表在沪滇临港昆明科技城听取情况介绍。

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在云南昆明市晋宁区上蒜镇小渔村，缅甸青年企业家斯里桑（右）在向当地志愿者了解小渔村建设情况。

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澜湄国家青年企业家代表在云南农业大学观摩马铃薯品种选育成果。

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云南昆明市滇池沿岸湿地，蓝天白云下，碧水绿植，风景迷人。

虎遵会摄（人民视觉）

云南昆明市斗南花卉市场。

郑 益摄（人民视觉）

2016年，中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南启动澜沧江—湄公河合作。作为共商共建共享的新型次区域合作机制，澜湄合作近年来不断发展壮大，已成为本地区互利合作的重要平台。

近日，由中华全国青年联合会、中国—东盟青年企业家协会主办，中国国际青年交流中心、云南省青年联合会、昆明市人民政府承办的澜湄国家青年企业家论坛在云南昆明举行。来自澜湄六国的100余位青年企业家、青年组织代表参会并走访调研。他们纷纷表示，期待贡献更多青年力量，加强与中国的交流合作，让澜湄合作更好地造福各国人民。

“分享中国高质量发展的新机遇”

滇池东岸的斗南花卉市场素有“亚洲花都”之称，作为亚洲最大的鲜切花交易市场，平均每天有400多万枝鲜花从这里销往中国各地和包括东南亚国家在内的全球40多个国家和地区。

“以拍卖的形式销售鲜花，让我大开眼界。通过拍卖大厅的电子屏，采购商就可以决定是否抢拍。”缅甸登思拉农业有限公司执行董事昆佐在参观斗南花卉大数据中心时表示，这种形式新颖、高效，让科技创新更好地为市场服务。他希望未来也能采用这种创新形式来销售自己公司的牛油果等农产品。

走访中国医学科学院医学生物学研究所、昆明理工大学、云南农业大学等科研学术机构和高校，参观云南伊利乳业有限责任公司、贝泰妮集团中央工厂、昆明超启生物科技有限公司等当地企业……澜湄六国青年企业家代表亲身感受当地以新质生产力赋能经济发展的最新实践成果。

“云南伊利乳业生产车间广泛运用自动化和人工智能技术，一条生产线上只需要6个工人操作，令我印象深刻。”柬埔寨青年企业家协会主席比克·博伦表示，柬埔寨企业希望引进相关技术，学习中国企业的发展经验，加强柬埔寨数字人才培养。

老挝青年企业家协会执行主席苏瓦利·坎普胡伊说，中国以创新推动高质量发展取得积极成效，积累了宝贵经验，“我看好中国经济持续高质量发展，也希望老挝等澜湄国家加强与中国的科技合作，分享中国高质量发展的新机遇。”

越南青年企业家协会副主席潘青天表示：“社会整体数字化转型、电子政务服务建设、高科技产业园区发展……中国的科技发展成就有目共睹，这些发展经验都值得越南学习，越南企业期待同中国等其他澜湄国家进一步加强合作。”

“互联互通带来了强劲发展活力”

从昆明到万象，全长1035公里的中老铁路跨越山河。自开通运营以来，中老铁路日均开行国际货物列车达18列，国际货物列车累计运输货物量超过1000万吨，已成为连接中国与东南亚的重要纽带。

在昆明市郊的中铁联集昆明中心站参观考察时，老挝VK集团董事长维英坎·通纳利格外认真。她经常乘坐中老铁路往返于万象和昆明，公司的器材设备等也通过中老铁路运输。通纳利感叹：“中心站是中老铁路国际货物列车的起始站，中老铁路货物运输已经覆盖东盟十国，这条繁忙的铁路正源源不断地为我们创造着新机遇。”

泰国贸易委员会青年商会主席提林·坦亚瓦塔纳空表示，中老泰国际货物列车让曼谷和昆明间的运输时间缩短至55小时，泰国水果等农产品能更快捷方便地出口至中国。

“几天来，柬泰两国农产品企业家探讨合作想法，希望让更多澜湄国家水果搭乘中老铁路进入广阔的中国市场。”谈到未来计划，柬埔寨标准发展与供应有限公司首席执行官隆莫利卡信心满满。

作为中国陆路通往东南亚的门户，云南省近年来吸引了越来越多的东南亚企业入驻投资。中国（云南）自由贸易试验区国际贸易企业聚集园区开办以来，办公场地需求旺盛。园区品宣部总监苏蓉介绍：“目前园区注册及入驻的外贸类、电商类经营主体超过330家，缅甸贸易中心（昆明）也落地于此。”

“这里的区位和政策优势十分明显，为东南亚企业入驻提供了便利。”越南华林发包装有限公司董事长华威龙说，越南和中国经贸往来密切，经济互补性高。在澜湄合作机制的推动下，越中两国企业将有机会进一步开拓市场，“作为澜湄国家的青年企业家，我们应该为促进澜湄合作和建设澜湄国家命运共同体贡献力量。”

在“陆海新通道与区域联动圆桌会”上，柬埔寨证券有限公司首席执行官布斯·凯拉迪表示，推动互联互通与基础设施建设是澜湄六国的共同目标。柬埔寨和中国通过金边—西哈努克港高速公路、暹粒吴哥国际机场等多个项目密切各领域往来，“互联互通带来了强劲发展活力。我们要继续深化合作，实现共同发展目标。”

“携手共建清洁美丽的澜湄家园”

美丽的滇池南岸，昆明市晋宁区上蒜镇小渔村风景秀丽、游人如织。经过乡村振兴项目的改造建设，昔日寂寂无闻的小渔村如今已是网红打卡地。

在村口，昆明市滇池管理局副局长唐运宏讲述了滇池几十年来的治理历程和小渔村的历史。唐运宏说，“近年来，我们积极保护治理滇池，水质、水环境、水生态持续改善，生态环境好了，小渔村迎来了新发展。”

看着滇池焕发新生后的景色，缅甸青年企业家协会主席森森觉感慨，“滇池和小渔村是‘绿水青山就是金山银山’的生动例证，中国在坚持绿色发展和可持续发展方面作出了表率，我们要学习、借鉴中国在环境治理、乡村振兴等领域的丰富经验。”

走访参观中思考，会议交流中探讨，拓展绿色发展合作空间是青年企业家之间的热门话题。在“绿色澜湄与可持续发展”圆桌会上，泰国素叻府发展有限公司副执行董事萨希思表示，近年来，中国、泰国等澜湄国家设立了碳排放目标，澜湄六国在绿色发展领域有巨大共同利益和广阔合作空间。

老挝青年企业家协会副主席维布恩介绍，老挝致力于绿色环保和可持续发展，通过大力发展水电等方式探索循环经济发展之路。越南橡胶兄弟农场股份有限公司董事长黎氏美涵说，越南青年企业家越来越重视发展循环农业经济，“此次论坛搭建了交流对话的重要平台，我们一致认为，青年需要为区域可持续发展作出更多贡献。”

当前，澜湄六国打造的澜湄甘泉行动计划、绿色澜湄计划等项目集群成果亮眼，切实提升流域地区生态环境治理水平。澜湄兴水惠民计划稳步开展，带动澜湄水资源合作迈入提质升级新阶段。“绿色发展始终是澜湄合作的重要方面，我们要携手共建清洁美丽的澜湄家园。”维布恩说。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)