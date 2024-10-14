本报记者 刘 赫

世界贸易组织近日发布《全球贸易展望与统计》更新报告，预测2024年全球货物贸易量将增长2.7%，略高于此前预测的2.6%。

报告显示，2024年上半年全球货物贸易量同比增长2.3%，今年下半年和2025年将继续保持复苏态势。短期来看，全球服务贸易增速要高于货物贸易。2024年第一季度以美元计价的服务贸易额同比增长8%，第二季度仍将保持相对强劲增长。报告预测，按市场汇率计算，2024和2025年全球实际国内生产总值（GDP）增速将稳定在2.7%。

世贸组织的数据还显示，2024年上半年亚洲地区的出口强劲反弹，预计全年亚洲地区出口额将增长7.4%。2025年，亚洲地区的进出口额将继续保持领先增长，预计分别达到5.1%和4.7%。报告认为，亚洲作为全球经济增长的重要引擎，将在未来几年继续发挥关键作用。

报告分析了过去近30年全球贸易发展，显示自世贸组织成立以来，各经济体之间的收入差距明显缩小，贸易在促进经济增长和改善人民生活方面发挥了重要作用。根据报告，从1995年到2023年，全球人均收入按通胀率调整后增长了约65%。世贸组织在报告中表示：“贸易自由化扩大了经济规模，降低了贸易成本，促进了技术扩散与创新。”

世贸组织总干事伊维拉表示，2024年全球贸易将逐步复苏，但仍应警惕潜在风险，特别是中东地缘局势持续紧张，间接影响全球能源成本和航运路线。伊维拉呼吁进一步促进包容性的全球贸易，“我们必须继续共同努力，确保全球经济稳定和持续增长，因为这些对于增进全世界人民的福祉至关重要。”

（本报柏林10月13日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 08 版）

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