（巴基斯坦）阿夫塔布·卡马尔

我来自巴基斯坦，曾于2018年至2021年在中国广东省湛江市留学。在留学期间，我结识了一位中国朋友小卢。志趣相投让我们的友谊很快超越了国籍、背景和文化差异，小卢时常用他的真诚和富有感染力的微笑温暖我。

小卢结婚之前，向我发出了衷心的邀请——希望我到广东茂名参加他的婚礼。我欣然同意，因为我知道，这不仅是我作为“亲友团”见证好朋友人生大事的重要时刻，更是一次沉浸式的中国文化体验之旅。

婚礼是中国文化中一个独具特色的仪式，美好浪漫而又严肃庄重。各地的婚礼习俗有所不同，但都是团聚的温馨时刻。我清晰地记得，当时小卢家里聚集着众多亲朋好友，洋溢着喜庆的氛围。每个房间都贴满了红色和金色的装饰物，精致的插花、华丽的灯笼、欢快的音乐让人们不自觉地兴奋起来。

当婚礼正式开始，身着华服的新娘慢慢走向新郎小卢，粉色的花瓣从空中撒落，耳边都是众人的掌声。当两位新人交换戒指、司仪宣布两人结为夫妻时，全场欢呼并祝福。看着小卢和他的新娘紧握的双手，两人的眼中都闪烁着光芒，我也感受到梦想实现、爱情绽放的美好。仪式结束，我发现还有一个盛大的宴席即将开场。

中国人把参加婚礼称为“喝喜酒”，宴席是婚礼必不可少的环节。皮脆肉嫩的烧鸭、馅料鲜美的蒸饺、富有广东特色的海鲜以及美味的糕点……每一道菜都有着美好的寓意，如甜品象征着“甜甜蜜蜜”，拼盘意味着“融洽美满”。这场婚宴不仅让我的味蕾得到满足，也让我对中国人将美好祝福融入一日三餐的文化习俗有了更加深刻的理解。

宴席告一段落，主人和宾客要为下一阶段的庆祝活动做准备了。轻松欢快的音乐响起，不少人跟随着节奏跳起舞来，其他人热情地鼓掌欢呼。伴随着中国传统音乐，在亲朋好友的簇拥下，大家尽情地享受当下的快乐。音乐和舞蹈无疑能够超越语言和文化差异，我不自觉地加入舞动的人群，爱和欢乐将我和中国朋友们紧紧地联系在一起。婚礼结束后，我精心准备了巴基斯坦围巾送给小卢和他的新娘，并发自内心地感谢小卢邀请我参加他的婚礼，与他一同分享这样一个欢乐时刻。

在此后的一段时间里，我经常回想起这场婚礼。每个国家都有各具特色的婚礼仪式和习俗，但人与人之间的爱和对幸福的祝愿是相通的。人们欢聚一堂，为爱情、亲情、友情而庆祝，对未来充满着美好期盼。每当此时，我也会对未来满怀憧憬，并对当下这一刻有了更多感恩之心。我相信，无论生活把我带到哪里，爱都会无处不在。

（作者为吉林农业大学巴基斯坦籍留学生）

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 08 版）

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