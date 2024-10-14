杨万明

10月11日，中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动在京举行。国家主席习近平集体会见出席活动的外方嘉宾并发表重要讲话，高度评价人民友好对于促进世界和平与发展的重要意义，深刻阐释了新形势下发挥民间外交独特作用，以“同球共济”的精神、合作共赢的理念、开放包容的胸襟，携手推动构建人类命运共同体的中国主张。国家副主席韩正，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅分别出席纪念大会和欢迎宴会并致辞。来自近100个国家的300多位国际友人出席活动，围绕“深化中外民间友好 推动构建人类命运共同体”的主题，共叙友情、共话友好，为推动中外民间友好交流合作、共同建设一个更加美好的世界汇聚了智慧和力量。

习近平主席在重要讲话中指出，人民友好是国际关系行稳致远的基础，是促进世界和平和发展的不竭动力，是实现合作共赢的基本前提。民间外交是增进人民友谊、促进国家关系发展的基础性工作。作为中国从事民间外交的全国性人民团体，全国对外友协成立70年来，秉承“友谊、合作、和平、发展”宗旨，为增进人民友谊深耕细作，为促进国家关系铺路架桥，为推动国际合作穿针引线，始终与人民同行、与国家同行、与世界同行。

七十载矢志不渝，服务和平发展。从新中国成立初期，发挥“民间先行、以民促官”的独特作用，书写“乒乓外交”“芭蕾外交”佳话；到改革开放后，把握和平与发展的时代主题，大力推动中外人员往来和国际交流合作；再到新时代以来，广泛开展全方位、多层次、宽领域、立体式的民间对外交往，助力构建人类命运共同体，全国对外友协积极发挥民间外交主渠道作用，始终坚持为促进世界和平与发展而不懈奋斗。

七十载坚守初心，践行为国交友。全国对外友协坚持不忘老朋友、广交新朋友，同150多个国家的400多个组织和机构建立了友好交流合作关系，协调推动中国与140多个国家建立了3000多对友好城市（省州）关系，建立起跨越五大洲的“朋友圈”和“伙伴网”，努力以“民相亲”助力“国之交”，为增进中外人民友谊、促进国家关系发展而不懈奋斗。

七十载春华秋实，推动务实合作。全国对外友协坚持以人民为中心，协调调动国际友城、跨国公司、友好组织等各方面资源，推动建立各类中外地方和民间交流机制，大力推进经贸、教育、科技、文化、生态、卫生、减贫、人力资源培训等领域务实合作，为国际抗疫合作积极贡献民间力量，努力为让发展成果更好惠及各国人民而不懈奋斗。

七十载深耕细作，促进民心相通。全国对外友协坚持面向民众、面向基层、面向未来，通过音乐、舞蹈、戏剧、杂技等丰富多彩的艺术形式，向世界阐释中国传统文化，推动中外文明交流互鉴；举办美食节、龙舟赛、夏令营、大联欢等接地气的民间交流活动，着力提升各国民众的参与度和获得感；大力开展中外青少年交流，努力让人民友好的伟大事业世代相传、生生不息，为拉近中外民众心灵距离、促进各国人民相知相亲而不懈奋斗。

全国对外友协70年的发展历程充分展现出人民友谊在促进世界和平与发展中的强大力量，充分证明了民间外交在国家总体外交中的重要地位。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。但不变的是各国利益休戚与共、命运紧密相连的现实，不变的是各国人民对和平、发展、合作、共赢的向往。习近平主席强调，人民是历史的创造者，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。我们将与各国友好人士携手同行，以天下之利为利，以人民之心为心，为了人民友好的伟大事业，向着构建人类命运共同体的崇高目标砥砺前进。

——前进路上，我们将与各国朋友一道，搭建更多民间交往的桥梁，充分发挥友好组织的交流渠道作用，持续巩固老朋友、结交新朋友，增进中国人民与各国人民之间的相互了解与友谊，厚植中外友好的社会民意基础。

——前进路上，我们将与各国朋友一道，搭建更多务实合作的桥梁，充分发挥国际友城的合作平台作用，调动中外各领域资源和力量，不断创新合作方式、拓展合作领域、提升合作实效，使地方和友城合作更好惠及各国人民。

——前进路上，我们将与各国朋友一道，搭建更多人文交流的桥梁，充分发挥文化交流沟通心灵、增进友谊的纽带作用，开展宽领域、深层次、多元化的中外文化交流互鉴活动，激发彼此心灵共鸣，促进中外人民“心相通、情相融、力相聚”。

——前进路上，我们将与各国朋友一道，搭建更多青少年友好的桥梁，充分发挥青少年交流对于国家间关系发展的基础性和长远性作用，邀请更多外国青少年走进中国，鼓励更多中国青少年走向世界，努力培养中外人民友好事业的接班人。

“交得其道，千里同好”。我们相信，只要各国人民以诚相待、以心相交，就一定能够走出一条携手同行、相知相亲、合作共赢的友谊之路，就一定能走向构建人类命运共同体的美好未来！

（作者为中国人民对外友好协会党组书记、会长）

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)