本报记者 尚凯元

世界气象组织近日发布的《团结在科学之中》报告称，当前全球温室气体浓度达到创纪录水平，气候变化及其引发的极端天气事件正在逆转过去的许多发展成果，各国的气候行动远未达到减排目标。世界气象组织呼吁各国采取紧迫且更有力的行动，充分利用科学发展和技术创新带来的机遇，强化科技赋能，携手应对气候挑战。世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛表示：“自然科学、社会科学以及技术创新在帮助我们实现全球气候目标方面蕴藏着巨大潜力。”

多地极端天气频发

根据该报告，气候变化已经导致大气、海洋、冰冻圈和生物圈发生广泛且迅速的变化。2023年是有记录以来最热的一年，极端天气事件频繁发生，这一趋势在2024年上半年仍在持续。与此同时，2023年是33年来全球河流水量最少的一年。气候变化使水文循环变得更加不稳定，气温升高助长了长期旱情，同时，世界多地也多次发生洪水。

另据欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局日前发布的报告，今年9月是该机构自1940年有记录以来全球和欧洲地区第二热的9月。报告说，今年9月全球平均地表气温为16.17摄氏度，仅次于去年9月。据测算，今年9月全球平均地表气温较工业化前（1850年至1900年）水平高出1.54摄氏度。而过去12个月的全球平均气温是有记录以来任何12个月期间的第二高水平，较工业化前的平均气温高出1.62摄氏度。

据报道，印度在今年4月30日达到47.2摄氏度的最高气温，导致学校关闭，数百万人受到影响。非洲南部多国遭遇严重干旱，降雨量不足正常水平的20%。加勒比地区的飓风季也比往年更加活跃，五级飓风“贝丽尔”成为有记录以来最强的6月飓风。今年以来，全球极端降雨事件越来越频繁，有些地方甚至在短短几天内就降下相当于原本数月的降水量。今年9月，欧洲大部分地区的降水量高于平均水平。北美、北非、俄罗斯东北部、中国东部、澳大利亚西北部、非洲最南端以及巴西最南端同样经历了高于平均水平的降水状况。

哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，随着气温上升，极端降雨的风险将持续增加。塞莱丝特·绍洛说，由于气温不断升高，水文循环速度变快，且变得更加不稳定和不可预测，非涝即旱是人类正面临的日益严重的问题。

亟须加速气候行动

尽管各国在控制温室气体排放上取得一定进展，但与实现控温目标所对应的减排规模相比仍有巨大差距。报告强调，全球需要采取紧急的减缓措施，同时推进大规模强有力的适应行动，才能有效应对气候变化。这些行动应建立在多元化知识的基础上，并促进包容性参与，才能有效降低整个生态系统和社会的脆弱性。

根据《巴黎协定》的气温控制目标，全球平均气温较工业化前水平升高幅度要控制在2摄氏度以内，并力争将升温控制在1.5摄氏度以内。根据科学研究测算，要将升温控制在2摄氏度以内，全球温室气体排放必须在2030年前减少28%；要达到1.5摄氏度以内的目标，需减少42%。然而，在现行政策下，本世纪全球气温升高3摄氏度的可能性为60%左右。只有在所有国家充分履行减排承诺的情况下，全球升温幅度才能控制在2摄氏度以内。

9月23日在纽约落幕的联合国未来峰会通过的《未来契约》也重申了《巴黎协定》的气温控制目标。各国承诺加速气候行动，推动向低碳经济转型。《未来契约》还强调了全球合作的必要性，尤其在逐步淘汰化石燃料、加速使用可再生能源以及加强适应气候变化能力方面，资金、能力建设和技术转让发挥着关键作用，同时要积极推动实施“全民早期预警”倡议。

提升应对气变能力

世界气象组织的这份报告着重强调科技赋能的重要性。在应对极端天气时，精准和及时的天气预报至关重要，可显著减少人员伤亡和财产损失，并提升应急准备水平。当前，全球科技公司和气象研究机构正在积极开发基于人工智能的预报模型。报告还表示，人工智能和机器学习的快速进展，将使计算能力有限的低收入国家以更低成本更快速地进行精准的天气建模。

空间对地观测技术也在应对气候变化中发挥着重要作用。凭借高时空分辨率的卫星图像和实时数据，空间对地观测不仅可以实时监控极端天气事件，还能够观测大气、海洋、冰盖和陆地的变化，从全球到局部维度提供详实的气候数据。报告特别提到，随着科学技术的发展，最新一代超高分辨率地球观测卫星的分辨率已提高到每像素小于30厘米，为更加精确的环境变化监测提供了强有力支持。

同时，数字孪生、虚拟现实和元宇宙等沉浸式技术正在提供创新的解决方案，帮助应对气候变化对水土资源和社会经济带来的复杂影响。例如，芬兰坦佩雷市推出的“2040元宇宙愿景”，通过整合数字孪生、人工智能和虚拟现实等技术，实时模拟城市的能源消耗、交通流量和基础设施状况。这一创新举措有望提高城市资源管理效率，减少碳排放，推进更可持续的发展模式。

报告强调，在科技发展的背景下，强化国际合作和知识共享对于应对全球挑战具有重要作用。报告建议切实提升应对气候变化能力，包括提升数据的质量、可用性和互操作性，以促进全球范围内的信息共享；增加对新兴科技的投资，特别是在气候变化和资源管理领域，以加速创新；扩大教育、培训和能力建设，以确保所有国家特别是发展中国家具备应对全球挑战的能力与技术基础。

（本报巴黎10月13日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)