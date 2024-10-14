本报记者 谢佳宁

13日，洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达在北京一家超市出席洪都拉斯特色产品（白虾）展示推介会，标志着洪都拉斯白虾正式进入中国市场，与中国消费者“见面”。

日前，经过两个多月的海上运输，洪都拉斯首批输华白虾第一个集装箱运抵广东湛江港，第二个集装箱运至天津新港。这批白虾均来自洪都拉斯虾业公司“南方之虾”。

今年7月，该公司发出对华出口的首单货物。“两个集装箱共计36吨，希望我们的白虾能获得中国消费者的认可和喜欢。”“南方之虾”公司负责人黛安娜·博尼拉对记者表示。

今年5月，“南方之虾”公司受邀在中国（福州）国际渔业博览会上展示了白虾等优质水产品。“这次参展让我们对中国市场有了更多了解，并挖掘了潜在客户。”博尼拉说。在这次展会上，“南方之虾”公司与中国客户成功签下白虾销售合同，本次出口的白虾是合同中的第一批产品。

中国是世界上最大的海鲜消费国之一，洪都拉斯目前养殖虾规模约2.5万公顷。中洪关于自贸协定早期收获的安排为白虾输华创造了条件，优质白虾输华成为中洪双方务实合作的重要成果。

“红树林和火山土等矿物质环境，赋予了洪都拉斯白虾味甜汁多的独特风味。”博尼拉告诉记者，与其他出口国大虾相比，洪都拉斯白虾由于养殖环境、捕捞和包装过程等不同，虾体颜色更好看，生虾和熟虾分别呈深橙和亮橙色。

“洪都拉斯白虾的口味、颜色和肉质都非常出色，虽然其产量与地区其他出口国的产量相比不算多，但是我们的产品颇具竞争力。洪都拉斯将抓住机遇，积极开拓中国市场。”洪都拉斯全国水产养殖协会执行主席哈维尔·阿马多尔说，协会正在积极接触中国进口商，“我们对洪中两国未来水产品贸易充满期待”。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 02 版）

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